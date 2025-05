The Sinking City Remastered : une mise à jour gratuite et surprise par Frogwares

Envie d’une « nouvelle » aventure aux accents lovecraftiens ? Vous avez de la chance : The Sinking City Remastered vient de débarquer en shadow drop sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Bien qu’annoncé en mars, le studio ukrainien Frogwares n’avait pas révélé de date… et on comprend maintenant pourquoi. L’essentiel est que cette remasterisation soit déjà disponible en version numérique.

Ce remaster du jeu sorti en 2019 (PS4, Xbox One, PC, puis Nintendo Switch) nous replonge dans la ville fictive d’Oakmount, Massachusetts, pour une histoire mêlant suspense, horreur et science-fiction. Imaginez un récit de H.P. Lovecraft transformé en jeu vidéo, désormais optimisé techniquement.

La bonne nouvelle : tous les possesseurs de The Sinking City sur PC, PlayStation ou Xbox peuvent mettre à jour gratuitement leur version vers ce remaster, reconstruit sous Unreal Engine 5 (contre Unreal Engine 4 pour l’original).

Retour à Oakmount en 4K

Plongez dans ce thriller où des inondations mystérieuses frappent une ville reculée du Massachusetts. Les divinités d’Eldritch en seraient-elles responsables ? Incarnez Charles W. Reed, un détective et vétéran de guerre, pour explorer un monde ouvert rempli de dangers, d’énigmes et d’indices.

Avec Unreal Engine 5, le jeu affiche une technique renforcée. Les textures sont en 4K avec des réflexions optimisées, de nouvelles zones inédites ont été ajoutées, et les environnements sont bien plus détaillés. Les joueurs bénéficient également de fonctionnalités qualité de vie pour une prise en main plus fluide. Sur PC, le titre est compatible avec les technologies DLSS, FSR et TSR, et inclut désormais un mode photo, absent de la version 2019.

Un hommage aux fans

« Nous voulons étendre l’univers de The Sinking City, et ce remaster n’est qu’un premier pas », explique Sergiy Oganesyan, directeur de publication chez Frogwares. « Après les problèmes juridiques autour de l’original, c’est incroyable de reprendre le contrôle. L’offrir gratuitement est notre façon de remercier les fans pour leur soutien, dans les bons et mauvais moments. »

Rappelons que The Sinking City 2 est en développement, soutenu par une campagne Kickstarter réussie à 553 100 €, dépassant de 450 % l’objectif initial.

The Sinking City Remastered est dès à présent sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Les possesseurs des versions PS4, Xbox One ou PC peuvent mettre à jour gratuitement vers cette version remasterisée.