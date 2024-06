Plus de 20 millions de ventes pour Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

C’est sûrement l’une des licences les plus cultes d’Activision. En effet, la saga Crash Bandicoot est grandement apprécié par moult fans qui ont apprécié ses aventures, dont la fameuse récolte des pommes. C’est tout naturellement que Crash Bandicoot N. Sane Trilogy vient de franchir un nouveau cap en termes de ventes. Une nouvelle preuve de sa valeur dans le monde des jeux vidéos.

Activision a annoncé par le biais de ses réseaux sociaux que Crash Bandicoot N. Sane Trilogy s’est vendu à plus de 20 millions de copies. Énorme, non ? Des chiffres qui confirment ainsi la popularité du jeu qui, au passage, manque beaucoup aux joueurs.

Initialement développés par Vicarious Visions et Toys For Bob, ces derniers ont connu chacun un destin différent. Si le premier a été absorbé, le second a “obtenu” son indépendance. Ce dernier pourrait ainsi, du fait de son indépendance, repartir sur un nouveau titre autour de Crash Bandicoot qui a disparu des radars depuis un bon moment. D’ailleurs, Xbox et Toys For Bob collaborent depuis quelques semaines maintenant sur le développement d’un nouveau jeu. Si rien n’a été confirmé, plusieurs personnes ont vu dans l’annonce une référence à Crash Bandicoot. Seul l’avenir nous confirmera ceci… ou pas !