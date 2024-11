Plusieurs jeux “souffrent” sur la PS5 Pro!

La PS5 Pro est arrivée avec de grandes promesses. Résolution 8K, performances au-delà des 60 FPS, effets ray tracing améliorés : tout semblait indiquer une révolution. Pourtant, certains joueurs commencent à douter de cette avancée. En cause, la technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), responsable d’un rendu jugé parfois “trop brillant” sur certains titres optimisés.

Des jeux comme No Man’s Sky, F1 24 ou Gran Turismo 7 montrent tout le potentiel de la console. Résolution 8K, fluidité impeccable, et ray tracing sublimé : Sony tient parole sur ces titres. Mais ce n’est pas le cas pour tous les jeux. Silent Hill 2 Remake et Star Wars Jedi: Survivor, par exemple, déçoivent les joueurs sur PS5 Pro. Le problème réside dans une qualité d’image dégradée, particulièrement visible en mode performance.

Sur Silent Hill 2 Remake, les critiques viennent surtout du mode fidélité et du mode performance. Si le premier stagne à 30 FPS, le second propose 60 FPS, mais avec une image marquée par un “excès de luminosité”. Les effets de reflet et de texture, pourtant sublimes sur PS5, semblent altérés sur la version Pro. Ce souci est particulièrement frustrant pour un jeu qui exploite l’Unreal Engine 5 pour livrer des visuels d’horreur à couper le souffle.

Du côté de Star Wars Jedi: Survivor, la situation est différente mais tout aussi problématique. Digital Foundry souligne que le mode performance sur PS5 Pro souffre de pertes en fluidité et en résolution. Alors que ce mode est censé optimiser l’expérience, il peine à offrir une qualité à la hauteur des attentes, même en 2024.

Malgré ces limites, la PS5 Pro reste une console puissante. Mais pour beaucoup, l’investissement n’est pas encore justifié. Les problèmes d’optimisation avec la technologie PSSR montrent que Sony a encore du chemin à parcourir. Les prochains mois seront cruciaux pour redresser la barre, surtout si l’on espère voir les futurs titres comme Final Fantasy VII Rebirth ou Spider-Man 2 tirer pleinement parti de cette nouvelle machine.

La PS5 Pro est-elle un bond en avant ou une simple promesse non tenue ? Pour l’instant, l’avenir de la console dépendra des mises à jour et des efforts des développeurs pour maîtriser cette technologie complexe. En attendant, beaucoup de joueurs préfèrent rester sur leurs PS5 classiques, moins chères et mieux optimisées.