Pokémon Legends: Z-A : un écart de taille selon la console

La sortie du très attendu Pokémon Legends: Z-A la semaine prochaine ne se fera pas dans l’uniformité. Alors que le jeu s’apprête à atterrir sur la Nintendo Switch classique et la toute nouvelle Switch 2 le 16 octobre, les joueurs découvrent déjà une différence technique majeure : la version destinée à la console de nouvelle génération est presque deux fois plus lourde.

La préinstallation du titre est désormais disponible sur l’eShop, et elle révèle un écart de taille qui en dit long sur l’ambition de Game Freak pour ce nouvel opus, suite au succès critique de Pokémon : Arceus (2022).

L’information est tombée avec l’ouverture des pré-téléchargements :

Une différence de poids pour un meilleur rendement

Sur la Nintendo Switch (modèle original), Pokémon Legends: Z-A

(modèle original), Pokémon Legends: Z-A pèse un modeste 4,1 Go .

. Sur la Nintendo Switch 2 Edition, la taille du jeu monte à 7,7 Go.

Cette différence de 3,6 Go est loin d’être anecdotique. Elle semble directement liée à la promesse d’un « rendement amélioré avec une résolution et une fréquence d’images plus élevées » sur la nouvelle console de Nintendo. L’explication la plus plausible repose sur l’inclusion de textures en haute résolution et d’actifs graphiques plus détaillés, permettant au jeu de tirer pleinement parti de la puissance accrue de la Switch 2.

Ironiquement, la version pour Switch classique fait de Légendes Z-A l’un des jeux Pokémon principaux les plus légers en taille de fichier, juste après la version de Pokémon : Arceus (6 Go), ce qui pourrait rassurer les possesseurs de cartes microSD déjà bien remplies.

Des combats en temps réel au cœur de la refonte

Ce bond en avant graphique et technique est d’autant plus pertinent que Pokémon Légendes Z-A propose une formule de jeu radicalement différente de celle de son prédécesseur. Le jeu se concentre entièrement sur la rénovation urbaine de Illumis, troquant les vastes zones ouvertes contre une seule grande métropole explorable.

Surtout, Game Freak introduit un nouveau système de combats en temps réel (les « Jeux Z-A »), remplaçant le tour par tour classique. Dans ce contexte, un taux de rafraîchissement élevé et une meilleure réactivité sur la Switch 2 deviendront des atouts cruciaux pour une expérience de jeu dynamique et exigeante.

Les joueurs exploreront la ville de jour, captureront des Pokémon, et s’affronteront de nuit dans cette nouvelle ligue dynamique, faisant face à des Pokémon Alpha et des méga-évolutions (une mécanique iconique qui fait son grand retour) dans des batailles plus spectaculaires.

Alors que les regards se tournent vers Illumis pour le 16 octobre, la question est de savoir si les presque 8 Go de la version Switch 2 seront le prix à payer pour l’expérience Pokémon ultime en termes de performance.