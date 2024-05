Près de 59 millions de ventes pour la Playstation 5

La PlayStation 5 continue de dominer le marché des consoles de jeux, avec des chiffres de vente impressionnants malgré une légère baisse prévue pour les prochains mois. Cependant, Sony ajuste ses stratégies en prévision d’un avenir prometteur, marqué par l’arrivée de la PS5 Pro.

Depuis son lancement en novembre 2020, la PlayStation 5 a su captiver les joueurs du monde entier. Avec une stratégie de vente agressive et une suite de titres exclusifs alléchants, Sony a positionné sa dernière console comme le choix préféré des amateurs de jeux vidéo. Les derniers rapports financiers révèlent que la PS5 a atteint un pic de vente avec 20,8 millions d’unités vendues au cours de l’année financière se terminant le 31 mars 2024. Ce chiffre, bien que légèrement en dessous de l’objectif révisé de 21 millions, témoigne de la force et de la résilience de la marque PlayStation dans un marché concurrentiel.

Cependant, Sony prédit une diminution des ventes pour la quatrième année de commercialisation de la PS5, avec une estimation de 18 millions d’unités. Cette baisse est attribuée à l’absence de nouveaux jeux majeurs provenant des franchises à succès telles que Spider-Man et God of War. Malgré cela, l’entreprise s’attend à une augmentation des revenus grâce au service d’abonnement PlayStation Plus, qui continue de gagner en popularité.

À ce jour, la PlayStation 5 a vendu un total impressionnant de 59,3 millions d’unités. Sony ne reste pas pour autant les bras croisés face à ces chiffres. L’annonce d’un modèle PS5 Pro prévu pour plus tard en 2024 laisse présager une nouvelle vague d’innovation et de performance, susceptible de stimuler à nouveau les ventes.