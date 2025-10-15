PS Plus octobre : Until Dawn rejoint Silent Hill 2 pour un Halloween horrifique

PlayStation prépare un mois d’octobre frissonnant pour ses abonnés. Après avoir confirmé Alan Wake 2 dans le PS Plus Essential, Sony s’apprête à enrichir les catalogues Extra et Premium avec une sélection horrifique menée par Until Dawn et Silent Hill 2 Remake, selon les informations du leaker billbil-kun qui affiche un taux de fiabilité de 99,9%.

Until Dawn, remake développé par Ballistic Moon sorti en octobre 2024 sur PS5 et PC, rejoindrait donc le service moins d’un an après sa commercialisation. Cette intégration rapide s’inscrit dans la stratégie Sony de valoriser ses productions first-party via le PS Plus, formant avec Silent Hill 2 Remake et Alan Wake 2 un trio idéal pour célébrer Halloween. Le catalogue accueillerait également As Dusk Falls, aventure narrative d’Interior Night initialement exclusive à la Xbox désormais disponible sur PS5 depuis mars 2024, ainsi que V Rising de Stunlock Studios où les joueurs incarnent des vampires construisant leur propre château.

Les abonnés Premium bénéficieront de trois classiques rétrocompatibles annoncés lors du dernier State of Play : Tekken 3, Soul Calibur III et Tomb Raider Anniversary. Ces ajouts complètent une offre octobre particulièrement généreuse, même si plusieurs titres quitteront simultanément le service pour libérer de l’espace catalogue.

Sony devrait officialiser cette sélection dans les prochains jours, probablement cette semaine. Si ces fuites se confirment, octobre 2025 s’imposera comme l’un des mois les plus attractifs de l’année pour le PS Plus, capitalisant intelligemment sur la période Halloween pour proposer une expérience horrifique cohérente à ses abonnés.