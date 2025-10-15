Quelle est la durée de vie de Légendes Pokémon Z-A ?

Le tout nouveau Légendes Pokémon Z-A débarque demain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, et les premiers retours confirment une aventure riche en contenu. Selon les tests, il faudra compter environ 25 heures pour venir à bout de la campagne principale, soit une durée similaire à son prédécesseur, Pokémon Légendes Arceus.

Une structure qui reprend les bases de la série

Le jeu suit une formule éprouvée : le joueur doit gravir les échelons en affrontant des méga-évolutions incontrôlées, avec une certaine liberté dans l’ordre des affrontements. Si certains pourraient trouver cette structure répétitive, elle a le mérite d’offrir une progression claire et satisfaisante. Cependant, la grande nouveauté réside dans son système de combat en temps réel, décrit comme « dynamique, visuel et d’une profondeur équivalente aux combats au tour par tour ». Cette mécanique innovante pourrait bien conquérir les joueurs qui boudent habituellement le multijoueurs, grâce à son approche plus directe et immersive.

Pour les complétionnistes, l’aventure est loin de s’arrêter là. Comme pour Arceus, explorer tout le contenu optionnel pourrait facilement porter le total à 80 heures de jeu. De quoi satisfaire les fans les plus exigeants de la licence.