Récapitulatif des annonces du Indie World Showcase de Nintendo

Nintendo a présenté aujourd’hui son premier Indie World Showcase de 2024, mettant en avant une série de jeux indépendants à venir sur la Nintendo Switch. Voici un aperçu des annonces de cet événement :

SteamWorld Heist II : Thunderful a annoncé le développement de SteamWorld Heist II, prévu pour sortir le 8 août 2024. Le jeu conserve le gameplay stratégique au tour par tour de son prédécesseur, mais se déroule dans un nouvel environnement tropical appelé Carribea.

Yars Rising : Atari a dévoilé Yars Rising, un jeu de plateforme en 2D avec des éléments de run and gun. Le jeu propose des séquences d’action intenses et une esthétique rétro inspirée des classiques du genre.

Antonblast : Summitsphere a annoncé la sortie de Antonblast pour le 12 novembre 2024. Ce jeu d’action plateforme promet une expérience chaotique et palpitante, où les joueurs pourront détruire des ennemis et des environnements.

Little Kitty, Big City : Dans ce jeu, les joueurs incarnent un adorable chat explorant un quartier coloré et excentrique, aidant d’autres animaux et semant la pagaille parmi les humains sur leur chemin.

Refined Self: The Personality Test Game : Lizardry propose un jeu d’aventure exploration axé sur la découverte de soi. Les joueurs contrôlent un androïde cherchant à comprendre son identité à travers différentes quêtes et choix.

Sticky Business : Spellgarden Games a sorti Sticky Business sur Nintendo Switch, où les joueurs gèrent une entreprise de création et de vente d’autocollants.

Valley Peaks : Tub Club a annoncé que Valley Peaks, un jeu d’aventure basé sur l’escalade de montagnes, sera disponible sur Nintendo Switch.

TMNT Splintered Fate : Viacom a dévoilé TMNT Splintered Fate, un jeu basé sur les Tortues Ninja, avec un gameplay action-aventure captivant.

Lorelei and the Laser Eyes : Ce jeu d’action-aventure puzzle publié par Simogo sera disponible en mai, offrant aux joueurs une expérience immersive et pleine de mystères.

Cet Indie World Showcase a offert un aperçu excitant des jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch, offrant aux joueurs une variété de titres uniques et captivants à découvrir dans les mois à venir.