Des indices suggèrent que Rockstar Games pourrait préparerait le terrain pour l’arrivée de Red Dead Redemption 1 sur PC. Ces spéculations sont alimentées par des données découvertes dans les fichiers du lanceur de Rockstar, révélées au grand public par l’utilisateur Twitter Tez2.

En effet, son post sur X en souligne la disponibilité imminente du jeu original et de son extension Undead Nightmare sur PC.

Red Dead Redemption 1 a marqué les esprits dès sa sortie en 2010. Développé par Rockstar San Diego et édité par Rockstar Games, le jeu se déroule en 1911 à la fin de l’ère de la conquête de l’Ouest. Celui-ci nous plonge dans une ambiance de western crépusculaire où le joueur incarne John Marston, un ancien hors-la-loi contraint de traquer les membres de son ancien gang.

Le succès fut immédiat, avec des critiques élogieuses et des ventes dépassant les 46 millions d’exemplaires.

Depuis, le jeu a connu en 2023 un portage sur Nintendo Switch et PlayStation 4 afin de raviver l’intérêt pour cette saga emblématique. Aucune information officielle de RockStar Games n’a été communiquée mais le 16 mai pourrait nous réserver des surprises. En effet, c’est à cette date que le studio présentera ses résultats financiers. Un événement pouvant laisser place à quelques annonces.

It looks like Rockstar is gearing up to release #RDR1 on PC. pic.twitter.com/2xMmpFIdCk