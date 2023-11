Renforcement de la sécurité aux Game Awards

Les Game Awards, dirigés par Geoff Keighley, verront leur dispositif de sécurité renforcé cette année afin d’éviter une autre intrusion sur scène, a déclaré Keighley. Les éditions 2022 des Game Awards et de l’émission d’ouverture de la Gamescom de cette année ont été perturbées par des individus non autorisés montant sur scène et prenant le micro.

Ces incidents ont soulevé des inquiétudes quant à la sécurité de Keighley et des autres invités qui montent sur scène pour remettre des prix, discuter des jeux à venir, et recevoir des récompenses.

Lors d’un récent stream de questions-réponses sur Twitch, Keighley a été interrogé sur le renforcement des mesures de sécurité pour les Game Awards de cette année afin d’éviter un troisième incident d’intrusion sur scène. Bien qu’il ait confirmé la mise en place de mesures de sécurité supplémentaires, Keighley n’a pas souhaité dévoiler les détails spécifiques pour ne pas compromettre l’efficacité de ces plans.

“Oui, c’est le cas”, a-t-il répondu. “Nous ne voulons pas parler de ces choses trop publiquement, simplement parce que c’est lié à la sécurité. Nous avons certainement des plans, et nous faisons tout notre possible pour assurer ma sécurité, mais aussi celle de tout le monde regardant le spectacle, du public aux participants. C’est certainement quelque chose à quoi nous pensons. Nous apprécions les préoccupations. Croyez-moi, c’est quelque chose qui est en tête de nos préoccupations, mais nous voulons aussi offrir un grand spectacle qui célèbre ces jeux et notre amour des jeux vidéo, donc c’est important à garder à l’esprit. Mais oui, j’apprécie les préoccupations à ce sujet.”

Lors des Game Awards de l’année dernière, le discours de Hidetaka Miyazaki, réalisateur d’Elden Ring et lauréat du jeu de l’année, a été suivi d’un moment bizarre où un membre du public semblait rejoindre l’équipe de FromSoftware sur scène, s’emparant du micro et faisant référence à “son rabbin orthodoxe, Bill Clinton”.

Ce premier incident a été suivi d’une deuxième intrusion sur scène lors de l’ouverture de la Gamescom en août, où Keighley a été interrompu tôt dans le spectacle par un membre du public répétant plusieurs fois “Bill Clinton veut jouer à GTA 6” avant d’être évacué par la sécurité.

Les deux incidents ont soulevé des inquiétudes quant à la sécurité de Keighley et des autres personnes sur scène, en partie en raison de la facilité avec laquelle ces intrus ont accédé à la scène, mais aussi du temps nécessaire pour les évacuer.

Suite à ces événements, le responsable de la Gamescom, Christian Baur, a déclaré dans une interview à VGC que la sécurité des participants et des participants est une priorité, et que des mesures sont prises pour anticiper la possibilité d’une intrusion sur scène.

“En fin de compte, c’était bien parce que l’intention de la personne était juste quelque chose de stupide. Mais bien sûr, si quelqu’un avec de mauvaises intentions avait essayé de faire la même chose, c’était un gros risque. Et je pense que c’est quelque chose que nous devons prendre vraiment au sérieux, et nous devons réfléchir à des moyens d’améliorer la sécurité”, a déclaré Baur peu de temps après les événements de l’ouverture de la Gamescom.