Rockstar repousse GTA VI à mai 2026, confirmant les craintes des joueurs !

C’est la mauvaise nouvelle de la journée: GTA VI est reporté! Initialement attendu pour cet automne, le titre de Rockstar Games n’arrivera finalement que le 26 mai 2026. La raison? Dans un communiqué publié ce jeudi, le studio explique ce report par la volonté de prendre le temps nécessaire afin de livrer une expérience à la hauteur des immenses attentes des joueurs.

Un message d’excuses et de détermination

Le studio, connu pour son perfectionnisme, a directement adressé sa communauté : « Nous regrettons profondément ce retard. L’enthousiasme autour de ce nouveau GTA nous a humiliés et motivés. Merci pour votre soutien et votre patience ». Sans détour, Rockstar réaffirme son ambition : « Avec chaque jeu, notre but est de vous surprendre. GTA VI ne fera pas exception ».

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob — Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025

Aucune nouvelle image dévoilée

Malgré l’annonce, les fans devront encore patienter pour découvrir des éléments inédits. Aucun trailer ou détail supplémentaire n’a accompagné la communication. Le dernier aperçu remonte au teaser de 2023, laissant planer le mystère sur l’intrigue, les personnages ou le cadre de ce sixième opus.

Un calendrier libéré pour la concurrence

Ce report impactera également le marché. De nombreux éditeurs évitaient jusqu’ici de programmer des sorties autour de l’automne 2025, redoutant la concurrence de GTA VI. Désormais, la fin d’année et les fêtes de fin d’année deviennent des créneaux ouverts, permettant aux autres studios de dévoiler leurs projets sans crainte.

Entre déception et compréhension

Si certains joueurs expriment leur frustration sur les réseaux (« Encore une année à attendre… »), d’autres saluent la transparence de Rockstar. « Mieux vaut un jeu abouti qu’un brouillon sorti trop vite », commente un utilisateur sous la publication officielle. Reste à voir si ce délai permettra au studio de peaufiner un titre déjà décrit comme « le plus ambitieux de l’histoire de la saga ».