Sandfall Interactive confirme des suites à Clair Obscur tout en développant un nouveau projet

Fort de ses 5 millions d’exemplaires vendus et de son adaptation cinématographique confirmée, Clair Obscur: Expedition 33 devient officiellement une franchise. Le directeur Guillaume Broche et le producteur François Meurisse ont confirmé à PCGamesN que l’aventure de Maelle et Luna n’est que la première d’une série d’histoires prévues dans cet univers.

« L’Expédition 33 est seulement l’une des histoires que nous voulons raconter dans l’univers de Clair Obscur », explique Broche. « Nous continuons à travailler sur Expedition 33 et à améliorer le jeu, car du nouveau contenu arrivera dans les prochains mois en remerciement à nos joueurs. » Cette mise à jour gratuite, dont la date reste mystérieuse, pourrait être dévoilée aux Game Awards 2025 pour maximiser son impact médiatique.

Le studio travaille déjà sur son prochain projet, qui ne sera pas nécessairement Clair Obscur 2. « Nous commençons à réfléchir et travailler sur le prochain jeu réel, ce qui est super excitant, et nous avons énormément d’excellentes idées », confie Broche. L’équipe française maintient fermement sa philosophie de développement « AA » refusant l’expansion démesurée : « Nous ne prévoyons pas d’agrandir excessivement le studio. Nous voulons rester petits et agiles, avec une solide vision créative et un jeu qui se sente unique et artistique. C’est notre ADN. »

Cette approche artisanale contraste avec les superprodutions AAA de l’industrie et semble parfaitement réussir à Sandfall. Candidat sérieux au titre de GOTY 2025 et déjà nommé aux Golden Joystick Awards, Clair Obscur prouve qu’excellence créative et ambition mesurée peuvent coexister. Le RPG au tour par tour reste disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PC, Steam Deck et dans le Game Pass.