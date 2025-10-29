Satya Nadella veut faire de Xbox “l’Office du jeu vidéo”

Le patron de Microsoft a dévoilé sa nouvelle feuille de route pour Xbox, et elle est pour le moins audacieuse. Satya Nadella voit les choses en grand : « Nous voulons devenir l’Office du jeu vidéo », affirme-t-il, comparant la future stratégie Xbox au succès planétaire de la suite bureautique Microsoft.

Une présence sur tous les écrans

« Notre objectif est d’être présents partout : consoles, PC, mobile, cloud, télévision… Peu importe la plateforme, nous voulons que nos jeux soient accessibles », explique le PDG. Cette vision éclaire les récentes décisions qui ont fait couler tant d’encre, comme l’arrivée de Halo sur PlayStation.

Redéfinir les règles du jeu

Mais la déclaration la plus surprenante concerne la concurrence. « Notre plus grand adversaire n’est pas dans le jeu vidéo traditionnel, mais dans les vidéos courtes », révèle Nadella. Un aveu qui en dit long sur l’évolution des habitudes de divertissement.

Le dirigeant souligne également l’importance cruciale de Windows, « notre plus grand terrain de jeu », tout en saluant le « travail remarquable » de Steam.

Une nouvelle philosophie

Microsoft entend donc révolutionner sa manière de produire et distribuer ses jeux. « Nous devons inventer de nouvelles formes de divertissement interactif et trouver les modèles économiques qui vont avec », conclut Nadella.

Une révolution est donc en marche chez Xbox. Une révolution qui pourrait bien redéfinir les frontières de tout l’écosystème du jeu vidéo.