Shuhei Yoshida met en garde contre les risques des abonnements

À l’occasion de la Gamescom LATAM, Shuhei Yoshida, figure emblématique de PlayStation et ancien responsable des indés, a lancé un avertissement percutant sur l’avenir des services de jeux par abonnement. Selon lui, des modèles comme le Xbox Game Pass pourraient menacer la diversité créative si les « grandes compagnies » imposent leurs règles.

Le paradoxe de l’abonnement

Interrogé par Game Developer, Yoshida reconnaît d’abord l’attrait des services de streaming : « C’est génial pour les joueurs qui y accèdent ». Mais il soulève un risque majeur : « Si la seule façon de jouer passe par des abonnements, cela devient dangereux. Le type de jeux créés sera dicté par ceux qui tirent les ficelles« .

Pour le vétéran japonais, cette dynamique étoufferait l’innovation portée par les petits studios : « Les nouvelles idées fraîches viennent des développeurs indépendants. Ils créent la prochaine vague de notre industrie. Si les géants décident quels jeux méritent d’exister, nous stagnerons ».

Le « modèle sain » de Sony

Sans occulter son passé chez PlayStation, Yoshida défend l’approche de Sony avec PS Plus : « Ils ne promettent pas trop. Ils laissent les joueurs acheter les nouveautés au prix fort, puis intègrent ces jeux dans l’abonnement des années plus tard ». Une stratégie qu’il juge équilibrée :

« Quand un titre AAA perd son public acheteur, le mettre en abonnement relance son cycle de vie. Cela prépare le terrain pour la suite de la saga… sans tuer les ventes initiales ».

Il contraste ce modèle avec la promesse du « Day One » sur Game Pass : « Mettre ses blockbusters en abonnement dès leur sortie est ambitieux, mais cela dévalue la création et rend l’accès aux tiers plus difficile ».

Éloges malgré tout

Yoshida nuance son propos en saluant les prouesses techniques de Microsoft : « Leur travail de rétrocompatibilité sur Xbox Series X|S est brillant. Cela a dû demander un effort d’ingénierie colossal ».

Il applaudit aussi Nintendo, dont la philosophie lui semble intemporelle : « Leur approche du multijoueur familial sur Switch (et bientôt Switch 2) est astucieuse et ancrée dans leur ADN. Ils savent rassembler les gens ».

L’équilibre fragile de l’industrie

En filigrane, Yoshida pointe un dilemme crucial : les abonnements boostent l’accessibilité, mais pourraient uniformiser l’offre. « Si demain, seuls les jeux ‘validés’ par les plateformes d’abonnement émergent, où seront les prochains Stray ou Hades ?« , s’interroge-t-il.

Sa conclusion résonne comme un plaidoyer pour le pluralisme : « L’industrie a besoin de chemins multiples – achats directs, abonnements, modèles hybrides – pour que la créativité survive à la logique des géants ».