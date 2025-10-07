Silent Hill 2 Remake rejoindrait le PS Plus Extra d’octobre selon une fuite

Sony a déjà dévoilé les jeux PS Plus Essential d’octobre, mais les abonnés Extra et Premium devront patienter quelques jours avant de découvrir les nouveautés de leur catalogue. Selon Billbil-kun, source réputée pour extraire des informations des bases de données des plateformes digitales, Silent Hill 2 Remake mènerait la danse des ajouts du 21 octobre.

Le remake de Bloober Team arrive pile un an après sa sortie initiale le 7 octobre 2024 sur PS5 et PC. Cette intégration au PS Plus Extra coïnciderait avec des rumeurs persistantes évoquant des versions Xbox Series et Nintendo Switch, ainsi qu’un nouveau patch optimisant la version PS5 Pro et le DLC Born from a Wish. Un timing stratégique qui permettrait à Sony de capitaliser sur la période d’Halloween avec l’un des meilleurs survival horror de l’année écoulée.

Nombreux étaient les fans sceptiques quant à la capacité de Bloober Team à honorer ce classique vénéré. Le studio polonais a finalement convaincu en livrant une refonte fidèle à l’esprit original tout en étendant certaines zones iconiques, récoltant d’excellentes critiques et devenant candidat au titre de Jeu de l’année 2024. Cette réussite contraste avec vingt années d’épisodes décevants qui avaient terni la réputation de la franchise Konami.

Le succès du remake de Silent Hill 2 et l’accueil positif de Silent Hill f sorti récemment confirment le retour en grâce de la saga horrifique. Bloober Team travaille actuellement sur le remake du premier Silent Hill, consolidant ce renouveau prometteur pour les amateurs du genre.