Skull and Bones : Une Nouvelle date de sortie en vue

Skull and Bones, annoncé en grande pompe en 2017, a connu un parcours tumultueux depuis lors, marqué par des retards successifs et un développement particulièrement complexe. Malgré un retour prometteur en juillet 2022, avec la révélation de sa date de sortie, des éditions spéciales, une cinématique CGI et du gameplay, le jeu a été confronté à la dure réalité d’un nouveau report. Initialement prévu pour le 8 novembre 2022, la nouvelle date de lancement avait été repoussée au 9 mars 2023. Cependant, cette échéance n’a pas été respectée, bien qu’une bêta fermée ait été organisée fin août pour maintenir l’intérêt des joueurs.

La saga des reports semble toucher à sa fin, avec une nouvelle fenêtre de lancement fixée pour le premier trimestre de l’année 2024, soit entre janvier et mars. Une fuite relayée par Tom Henderson sur Insider Gaming avance même une date précise, le vendredi 16 février 2024, pour la sortie du jeu sur les plateformes PS5, Xbox Series X|S et PC. Cependant, une certaine confusion subsiste quant à l’édition Premium, que l’on mentionne comme si elle n’avait jamais été officiellement annoncée, bien que son contenu soit connu depuis l’été 2022.

Parmi les nouveautés révélées par la fuite, l’accès anticipé de trois jours suscite l’attention, une caractéristique qui n’était pas présente dans les annonces antérieures. Il reste à voir si cette information se confirmera avec l’annonce officielle, attendue dans les prochaines semaines, éventuellement lors des prestigieux Game Awards. Les joueurs, impatients et quelque peu sceptiques après les péripéties du développement, espèrent enfin voir la concrétisation de Skull and Bones et découvrir si le jeu sera à la hauteur des attentes longtemps entretenues.