Sony pourrait racheter FromSoftware !

Des rumeurs secouent le monde du gaming ce matin! Sony serait en pourparlers pour acquérir Kadokawa. Pour ceux qui le savent pas, le groupe japonais détient environ 70 % de FromSoftware. Selon Reuters, l’accord pourrait être conclu dans les semaines à venir. Autant dire que la source est plus que crédible. Une information qui a déjà provoqué une envolée de 23 % des actions de Kadokawa, signe de l’importance stratégique de cette transaction pour l’industrie du jeu vidéo.

Kadokawa est bien plus qu’un simple éditeur. Loin de là! Le groupe est un acteur majeur dans le monde de l’édition, des mangas, des films et des animes. Mais c’est surtout sa participation dans FromSoftware qui retient toute l’attention. Le studio, derrière des franchises emblématiques comme Dark Souls ou encore Elden Ring, est aujourd’hui un “poids lourd” du jeu vidéo, et son avenir pourrait être influencé par ce rachat potentiel.

Sony et FromSoftware ne sont pas des inconnus l’un pour l’autre. Depuis 2021, Sony a investi dans Kadokawa, renforçant sa position stratégique avec un investissement direct dans FromSoftware l’année suivante. Cette relation s’est approfondie au fil des années, et il se murmure que Sony pourrait utiliser PlayStation Productions pour adapter certains des univers de FromSoftware en films ou séries. Une direction qui pourrait encore accroître l’influence des deux géants sur l’industrie.

Cependant, la question cruciale reste : qu’adviendra-t-il des jeux FromSoftware après une telle acquisition ? Va-t-on assister à des exclusivités PlayStation ou les jeux continueront-ils d’être multiplateformes ? Bien que cette acquisition puisse renforcer la position de Sony, il semble peu probable que FromSoftware abandonne sa stratégie multiplateforme, surtout après le succès mondial de Elden Ring. Les joueurs peuvent donc espérer que cette collaboration renforce la créativité du studio tout en maintenant une large accessibilité.