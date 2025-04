Sony préparerait une console portable aussi puissante que la Xbox Series S

Alors que la PS6 reste encore dans les cartons de Sony (prévue pour 2028 selon les rumeurs), un leaker récurrent, Kepler L2, révèle des détails sur une console portable PlayStation en développement. Cette successeur hypothétique de la PSP et de la PS Vita, inspirée par le succès modéré du PS Portal, pourrait marquer le grand retour de Sony sur le marché du gaming nomade.

Une puissance entre Xbox Series S et PS5

D’après les informations divulguées sur NeoGAF, cette console portable utiliserait une architecture Zen 5 d’AMD couplée à une technologie d’empilement 3D. De plus, le tout serait gravé en 3 nm pour optimiser consommation énergétique et performances. Bien que moins puissante que la PS5, elle serait capable d’exécuter ses jeux en natif, à une résolution et un taux de rafraîchissement réduits. En clair, une console à l’image de la Steam Deck avec les jeux PC.

Kepler L2 la compare à une Xbox Series S portable : « Elle se situe légèrement au-dessus de la Series S en puissance, mais en deçà de la PS5, notamment à cause d’une bande passante mémoire plus faible ». Une position qui pourrait lui permettre de rivaliser avec la Nintendo Switch 2.

Une sortie alignée sur la PS6 ?

Le leaker évoque un lancement autour de 2027-2028, soit peu après la PS6. Sony opterait pour une stratégie à deux puces : un SoC (système sur puce) haut de gamme pour la console de salon, et un modèle moins puissant (mais plus abordable) pour la portable. Cette dernière miserait sur une APU sur mesure, avec « bien moins de 40 unités de calcul » et des similitudes techniques avec le projet Soundwave d’AMD.

PSSR et cloud gaming : les atouts cachés

Pour compenser ses limites matérielles, la portable intégrerait le PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), une technologie de upscaling basée sur l’AMD FSR 4, ainsi que des améliorations cloud inspirées du PS Portal. Objectif : proposer une bibliothèque PS5 élargie, même hors connexion.

Un retour incertain, mais stratégique

Si Sony n’a pas officialisé le projet, ces rumeurs s’inscrivent dans un contexte favorable : essor des PC portables (ROG Ally, Steam Deck), retour de Nintendo sur le marché hybrides, et ambitions cloud de Microsoft. Reste à voir si Sony saura concilier puissance, autonomie et prix attractif… sans répéter les erreurs de la PS Vita.

Prudence conseillée : En l’absence de confirmation officielle, ces détails restent spéculatifs. Mais une chose est sûre : la guerre des portables n’a pas dit son dernier mot.