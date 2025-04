Sony surprend les joueurs PS5 avec de nouveaux fonds dynamiques, dont un dédié à Ghost of Yotei

Dans une mise à jour discrète, Sony a déployé une série de nouveaux fonds d’écran animés pour l’interface de la PlayStation 5. Parmi eux, une surprise de taille : un thème inédit inspiré de Ghost of Yotei, le prochain titre de Sucker Punch encore sans date de sortie officielle. Une manière habile d’alimenter l’attente autour de ce blockbuster annoncé pour 2025.

Des fonds qui célèbrent l’héritage PlayStation

La liste des jeux mis à l’honneur inclut des incontournables et des nouveautés :

Days Gone

Demon’s Souls

Ghost of Tsushima

God of War Ragnarök

Horizon: Call of the Mountain

Horizon: Forbidden West

Lego Horizon Adventures

Ratchet & Clank: A dimension apart

Rise of the Ronin

Stellar Blade

Le thème Ghost of Yotei se distingue, car le jeu n’a même pas été dévoilé en gameplay. Son fond d’écran, probablement teasé lors d’un futur State of Play, montre des paysages embrumés et des touches d’esthétique féodale, rappelant Ghost of Tsushima.

Une disponibilité progressive et mystérieuse

Pour l’heure, ces fonds ne sont pas accessibles à tous. Sony les déploie apparemment par vagues, sans calendrier précis. Les joueurs concernés recevront une notification dans le Centre de bienvenue de leur PS5. Une stratégie qui agace certains fans, déjà frustrés par l’absence des thèmes du 30ᵉ anniversaire de PlayStation, retirés du store.

Une PS5 qui se personnalise… lentement

Si ces fonds dynamiques (officiellement appelés Thèmes visuels) ravivent l’intérêt pour l’UI de la PS5, leur rareté relance le débat sur la personnalisation limitée de la console comparée à la PS4. Sony semble toutefois écouter les retours : après le thème Astro Bot en 2024, cette nouvelle vague montre une volonté d’enrichir l’expérience utilisateur.

En attendant Ghost of Yotei, ces fonds offrent un avant-goût de ce qui pourrait être la prochaine pépite de Sony. Reste à savoir quand tous les joueurs pourront en profiter… et si d’autres surprises sont prévues pour les 800 millions de PS5 en circulation.