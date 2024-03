Sortie du patch 1.000.104 de Helldivers 2

Le récent patch 1.000.104 de Helldivers 2, publié par le développeur Arrowhead, représente une bouffée d’air frais pour les joueurs. En effet, ce correctif résout un problème critique qui affectait l’expérience de jeu en rendant les armes et stratagèmes à arc, comme le lanceur à arc, le fusil à arc et la tour Tesla, instables et susceptibles de provoquer des plantages.

Avec cette mise à jour, les joueurs peuvent de nouveau utiliser en toute sécurité ces armes et stratagèmes à arc, ce qui ravira les amateurs de cette approche tactique. En outre, le patch inclut des corrections pour d’autres problèmes identifiés, notamment des soucis relatifs aux invitations d’amis et à la compatibilité interplateformes, ainsi qu’un correctif pour le fonctionnement du Hellpod.

Cette nouvelle arrive à un moment où Helldivers 2 continue de briller depuis son lancement en février, se positionnant en tête des classements de ventes sur Steam et ayant déjà vendu près de trois millions de copies. Ce succès est également renforcé par des anecdotes de joueurs, comme celle du “Let Me Solo Her of Helldivers 2”, qui a répondu à plus de 100 appels à l’aide (SOS Beacons) pour venir en aide à d’autres joueurs.

En somme, ce patch marque une étape importante pour Helldivers 2, offrant aux joueurs une expérience de jeu plus stable et renforçant la réputation du jeu en tant que l’une des surprises de l’année 2024 dans le monde du jeu vidéo.