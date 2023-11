Sorties de Jeux Vidéo en novembre 2023 : Une sélection toutes plates-formes

Novembre 2023 promet une multitude de sorties de jeux vidéo qui raviront les joueurs de toutes les plateformes, de la PS5 à la Xbox Series en passant par la Nintendo Switch et le PC. Ce mois-ci, préparez-vous à élargir votre collection de jeux en découvrant les titres les plus attendus.

Le mois de novembre 2023 se profile comme une période excitante pour les amateurs de jeux vidéo. Parmi les titres les plus attendus, on retrouve “Star Ocean: The Second Story R”, une remasterisation très attendue de ce RPG classique. Les fans de la franchise Star Ocean seront ravis de redécouvrir cette aventure épique avec des graphismes améliorés et des fonctionnalités modernisées.

Un autre titre majeur qui fera son entrée sur la scène des jeux vidéo en novembre 2023 est “Super Mario RPG”. Les fans inconditionnels de Mario et des jeux de rôle trouveront leur bonheur dans cette aventure unique qui mêle l’univers coloré de Mario à des mécaniques de jeu RPG engageantes. Préparez-vous à plonger dans un monde où les champignons, les tuyaux verts et les étoiles de puissance se combinent avec des combats stratégiques et des quêtes captivantes.

1. Song of Nunu : A League of Legends Story – 01/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC

2. PlateUp! – 02/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC

3. Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte – 02/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC

4. Star Ocean: The Second Story R – 02/11

Plateformes : PS5, PS4, Nintendo Switch, PC

5. RoboCop: Rogue City – 02/11

Plateformes : PS5, Xbox Series, PC

6. Thirsty Suitors – 02/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC

7. The Talos Principle 2 – 02/11

Plateformes : PS5, Xbox Series, PC

8. Jumanji: Wild Adventures – 03/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC

9. Quantum Error – 03/11

Plateformes : PS5

10. EA Sports WRC – 03/11

Plateformes : PS5, Xbox Series, PC

11. Fashion Dreamer – 03/11

Plateformes : Nintendo Switch

12. The Invisible – 06/11

Plateformes : PS5, Xbox Series, PC

13. Football Manager 2024 – 06/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC

14. Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh – 07/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC

15. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – 09/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC

16. Tales of Arise: Beyond the Dawn DLC – 09/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC

17. Call of Duty: Modern Warfare 3 – 10/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC

18. Flashback 2 – 14/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC

19. Jagged Alliance 3 – 16/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

20. Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections – 17/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC

21. The Walking Dead: Destinies – 17/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC

22. Persona 5 Tactica – 17/11

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC

23. Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – 17/11

Plateformes : PC

24. Biomutant – 30/11

Plateformes : Nintendo Switch

1. Wario Ware: Move It – 03/11

2. Hogwarts Legacy – 14/11

3. Super Mario RPG – 17/11