South of Midnight victime du Xbox Game Pass?

Après des années d’attente, les développeurs de Contrast et We Happy Few ont enfin lancé South of Midnight. Mais le résultat est-il à la hauteur des attentes ? Sur PC, pas vraiment, car le jeu n’attire qu’un faible nombre d’utilisateurs enregistrés sur la plateforme Steam.

On sait que ce titre fera partie des jeux disponibles Day One sur le Game Pass en 2025, mais d’autres lancements récents affichent des performances similaires. Compatible avec le Steam Deck et les Xbox Series X|S, South of Midnight semble pourtant pâtir de ce qui l’a précédé : une disponibilité immédiate sur Game Pass et une campagne marketing quasi inexistante.

L’accès anticipé a débuté le 3 avril, suivi de la sortie officielle le 8 avril. Deux jours après son lancement, le jeu a atteint un pic de 1 411 joueurs selon les données de SteamDB.

« Je joue sur PC via le Game Pass et, pour l’instant, j’aime bien. C’est le genre de jeu parfait pour le Game Pass, je n’étais pas certain d’accrocher », témoigne un utilisateur sur ResetEra. Les avis convergent : il s’agit d’un titre modeste, peu mis en avant par son éditeur, mais qui devrait séduire sur le service Xbox.

Certains estiment que le jeu a souffert du même sort que Assassin’s Creed Shadows ou Dustborn (campagne de dénigrement ou sous-estimation), en plus de son échelle relativement réduite. Ce n’est évidemment pas Indiana Jones et le Grand Cercle, mais ses plus de 400 avis « Très positifs » sur Steam confirment que l’aventure vaut le détour.

Un compteur de joueurs sur Xbox Game Pass permettrait de mieux évaluer sa popularité et de comparer directement avec Steam.