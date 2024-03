Une nouvelle bande-annonce de Visions of Mana

Square Enix a publié la “bande-annonce de mars” pour Visions of Mana, un événement attendu par les fans de la franchise. Cette sortie suggère qu’il pourrait y avoir une nouvelle bande-annonce chaque mois pour donner aux fans un aperçu régulier du jeu.

Visions of Mana marque le retour d’une franchise qui n’a pas vu de nouvel épisode depuis longtemps, ce qui suscite une grande attente parmi les joueurs. Le dernier opus, Trials of Mana, a été salué comme un remake réussi de Seiken 3, offrant une expérience de jeu agréable aux fans de longue date et aux nouveaux venus.

Le jeu est prévu pour cet été et sera disponible sur PC, PS5, PS4 et Xbox Series. Les attentes sont élevées pour cette nouvelle itération de la franchise, et les fans attendent avec impatience de voir si l’équipe de développement a réussi à capturer l’esprit de Trials of Mana tout en apportant des améliorations significatives à la formule.

Square Enix n’a pas encore dévoilé de détails spécifiques sur le gameplay ou l’histoire de Visions of Mana, mais la bande-annonce de mars promet déjà une aventure épique dans un monde fantastique. Les fans peuvent s’attendre à de nouvelles annonces et révélations au cours des prochains mois, alors restez à l’écoute pour plus d’informations sur ce jeu très attendu.