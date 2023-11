Square Enix : Fantasy 16 n’a pas réussi à sauver les résultats du premier semestre 2023

Square Enix vient de dévoiler les résultats de son premier semestre fiscal clos au 30 septembre 2023, offrant un aperçu de la santé financière de cet éditeur japonais majeur après le lancement de Final Fantasy 16. Cependant, malgré un chiffre d’affaires en hausse, des défis demeurent.

Lors de l’analyse des résultats, on constate que peu de points positifs se dégagent, à l’exception d’une croissance de 5% du chiffre d’affaires, principalement attribuable à la sortie de Final Fantasy 16 et à la contribution de la gamme Final Fantasy Pixel Remaster. La franchise Final Fantasy franchit un nouveau cap en dépassant les 185 millions d’unités vendues à l’échelle mondiale, comparé à 180 millions enregistrés en juillet dernier. Cependant, malgré ces réalisations, les bénéfices de Square Enix connaissent une baisse, principalement en raison de l’augmentation des dépenses de développement et de publicité.

Toutefois, les jeux mobiles de Square Enix n’ont pas su maintenir leur dynamisme. Le chiffre d’affaires de ces jeux s’établit à 338 millions d’euros, en baisse par rapport aux 366 millions d’euros de l’année précédente. Les nouveaux titres, tels que Dragon Quest Champions et Final Fantasy 7 Ever Crisis, n’ont pas réussi à compenser les performances en deçà des attentes des titres existants.

Les ventes des MMO connaissent également un repli, une tendance habituelle entre deux extensions majeures de Final Fantasy 14. Le chiffre d’affaires de ce segment s’élève à 148,5 millions d’euros, en baisse par rapport aux 177,8 millions d’euros de l’année précédente. Toutefois, le lancement de Dawntrail cet été et son arrivée sur Xbox Series l’année prochaine pourraient apporter un nouveau souffle.

Pour le reste de l’année fiscale, Square Enix table sur les sorties de Star Ocean : The Second Story R, Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres, et surtout, Final Fantasy 7 Rebirth. Sous la direction de son nouveau PDG, Takashi Kiryu, l’entreprise reconnaît la nécessité d’une réévaluation de sa stratégie. Elle prévoit de présenter un nouveau plan d’affaires aux actionnaires en mai 2024, visant à améliorer la rentabilité, diversifier les sources de revenus, et optimiser la productivité du groupe.