Square Enix relance la saga Dissidia sur mobile 

C’est une annonce qui va ravir les millions de fans de la franchise Final Fantasy : Square Enix a dévoilé Dissidia Duellum Final Fantasy, une nouvelle adaptation de sa série de jeux de combat qui arrive sur iOS et Android en 2026. Loin d’être un simple portage, ce titre entièrement repensé promet de renouveler le genre avec des combats coopératifs inédits et un système de jeu spécialement conçu pour la plateforme mobile.

Le choc des équipes dans un Tokyo fantasmé

La particularité de ce nouvel opus réside dans son approche résolument tournée vers le jeu en équipe. Exit les traditionnels combats en arènes : ici, des équipes de trois joueurs devront affronter des boss titanesques dans des batailles épiques nécessitant une coordination parfaite. L’intrigue, originale, nous transporte dans un Tokyo contemporain où l’apparition soudaine d’un cristal géant vient bouleverser la réalité, provoquant l’émergence de monstres et la résurgence de héros légendaires.

De son côté, le gameplay mise sur l’accessibilité sans sacrifier la profondeur tactique. Le système de Bravery, emblématique de la série, est repensé autour d’un mécanisme de purification de cristaux qui encourage la coopération. Les joueurs devront maîtriser quatre rôles complémentaires, Mêlée, Distance, Support et Agile, chacun apportant des capacités uniques au combat. La gestion du Bravery, qui permet de déclencher des attaques décisives, ajoute une dimension stratégique cruciale où chaque décision compte.

Des retrouvailles et des surprises les fans

La galerie de personnages devrait combler les amateurs de la saga avec le retour de figures iconiques comme Cloud, Terra et Lightning, tous interprétés par leurs doubleurs originaux. La personnalisation s’annonce riche avec des tenues modernes et le système de Memorias, permettant de collecter des fragments emblématiques de l’histoire de Final Fantasy. Une bêta fermée, prévue en novembre prochain dans plusieurs pays, offrira un premier aperçu de cette ambitieuse adaptation qui marie respect de l’héritage et innovations audacieuses.