Square Enix et TBS s’associent pour une nouvelle licence de jeux vidéo

Square Enix, l’entreprise derrière Final Fantasy, collabore avec TBS Television – géant de la production télévisuelle japonaise – pour créer une nouvelle IP de jeux vidéo. Annoncé via un communiqué officiel, ce projet ambitieux ciblera simultanément le Japon et l’Occident.

Cette nouvelle s’inscrit dans une semaine chargée pour Square Enix, marquée par le portage de Final Fantasy VII Remake Intergrade (et Rebirth en 2026) sur Nintendo Switch 2, l’annulation surprise de Kingdom Hearts: Missing-Link, et les rumeurs autour d’une version Switch 2 pour Dragon Quest XII: The Flames of Fate.

Stratégie : qualité, multiplateforme et transmedia

Square Enix adopte une nouvelle politique axée sur moins de jeux, mais plus ambitieux, avec un virage multiplateforme dès 2027. La collaboration avec TBS s’inscrit dans cette vision, combinant jeux vidéo (développés par Square Enix) et adaptations télévisuelles ou cinématographiques pilotées par la chaîne. Le communiqué précise : « Pour les titres existants, nous améliorons la rentabilité via l’élargissement des plateformes, la diversification des modes de paiement et l’optimisation des coûts. »

TBS : Un partenaire clé pour le divertissement

TBS, derrière des émissions cultes comme Le Château de Takeshi ou Ultraman, apporte son expertise en production audiovisuelle. L’objectif est de créer une licence transmedia – un domaine où Square Enix a historiquement peiné, malgré le succès du film Final Fantasy VII: Advent Children.

Contexte et enjeux

Alors que Final Fantasy VII Rebirth brille depuis sa sortie sur PS5 et PC, Square Enix mise sur la Switch 2 et les nouvelles IP pour relancer ses finances. La console hybride de Nintendo pourrait accueillir plusieurs de ses titres, consolidant cette stratégie post-exclusivité.