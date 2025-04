Star Wars Outlaws : le DLC A Pirate’s Fortune débarque le 15 mai, la version Switch 2 prévue pour septembre

Alors que la Star Wars Celebration bat son plein au Japon, Ubisoft en profite pour dévoiler les prochaines étapes de Star Wars Outlaws. Le jeu d’action-aventure en monde ouvert, centré sur la pirate Kay Vess, recevra son deuxième DLC, A Pirate’s Fortune, le 15 mai 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Dans la foulée, la firme a confirmé la sortie de la version Nintendo Switch 2 pour le 4 septembre 2025, sans préciser si les extensions seront incluses d’emblée.

A Pirate’s Fortune : l’appel de l’aventure aux côtés d’Hondo Ohnaka

Ce DLC plonge Kay Vess et son fidèle compagnon Nix dans une alliance inédite avec Hondo Ohnaka, le célèbre pirate de The Clone Wars. L’intrigue tourne autour de la Tombe Khepi, un trésor convoité par le dangereux Stinger Tash. Les joueurs exploreront de nouvelles zones, dont la Ligue de Commerce Miyuki, et débloqueront des récompenses exclusives pour leur vaisseau, le Trailblazer.

A Pirate’s Fortune s’inscrit dans la continuité de l’histoire principale – il faudra avoir terminé le jeu pour y accéder. Inclus dans le pass de saison (disponible à l’achat séparé pour près de 20$), ce contenu mise sur des personnages charismatiques et des quêtes richement narrées, typiques de l’univers Star Wars.

Nintendo Switch 2 dans le viseur : une version technique sous surveillance

Annoncée lors du Direct du 2 avril, la version Switch 2 de Star Wars Outlaws arrive le 4 septembre 2025. Reste à voir si Ubisoft parviendra à adapter le moteur Snowdrop aux spécifications hybrides de la console, sans sacrifier les paysages luxuriants et les animations fluides du jeu original. Les fans espèrent une optimisation solide, à l’image des récents ports réussis sur la Switch.

Pour attirer les indécis, une démo gratuite est disponible sur PC (Steam, Ubisoft Connect, Epic), PS5 et Xbox Series. Offrant trois heures de gameplay, elle permet de découvrir les bases du titre.