Stellar Blade 2 confirmé : Shift Up vise une sortie avant 2027

Stellar Blade, incontournable de 2024 sur PS5, aura droit à une suite. Shift Up, le studio sud-coréen derrière ce jeu acclamé pour son gameplay et sa production soignée, a officiellement annoncé Stellar Blade 2 lors d’une présentation aux investisseurs le 16 mai. Objectif : une sortie avant 2027, avec une fenêtre de lancement ciblant plutôt fin 2026.

Un calendrier ambitieux

Alors que le portage PC du premier opus sortira le 12 juin 2025 (malgré des « problèmes régionaux » évoqués en interne), Shift Up mise sur une sortie rapide pour la suite. Lors de sa présentation, le studio a détaillé ses projets : la continuation de Goddess of Victory: Nikke (leur F2P mobile à succès), le mystérieux Project Witches, et donc Stellar Blade 2, priorisé pour devancer Project Witches.

Le studio, confiant, a assuré aux actionnaires que le jeu serait prêt « dans un délai d’un an », soit potentiellement dès mi-2026. Une promesse soutenue par l’expansion de l’équipe, avec l’ouverture récente d’une filiale à Los Angeles et des recrutements massifs.

Succès et expansion

Avec plus d’un million de ventes sur PS5 et des revenus records générés par Goddess of Victory: Nikke, Shift Up affiche une santé financière florissante. Le studio table sur un succès encore plus grand pour la version PC de Stellar Blade, censée « vendre plus que la PS5 ».

Cette réussite permet au studio de financer des projets ambitieux, tout en récompensant généreusement ses équipes. « Nous devons grandir pour relever ce défi », a déclaré un porte-parole, soulignant l’importance de capitaliser sur l’élan du premier jeu.

2026 en ligne de mire

Si Shift Up reste vague sur les détails (plateformes, gameplay), la priorité est claire : éviter les retards. La sortie de Stellar Blade 2 dépendra aussi de la réception du portage PC en juin, mais le studio semble prêt à transformer l’essai.

Après avoir imposé Stellar Blade comme une référence de l’action-AAA coréen, Shift Up vise un nouveau standard. Entre audace technique et pression des investisseurs, la suite s’annonce aussi palpitante que risquée.