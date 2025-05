Stellar Blade dévoile son DLC Goddess of Victory: Nikke

Alors que Stellar Blade s’apprête à conquérir les joueurs PC le 11 juin, Shift Up et Sony annoncent une surprise de taille : le DLC Goddess of Victory: Nikke, disponible dès le jour du lancement. Gratuit, ce contenu ajoute 25 tenues exclusives et un mode de jeu hybride mêlant hack ‘n’ slash et shooter. Une fusion audacieuse pour relancer l’intérêt autour de l’aventure d’Eve.

Un mélange explosif de genres

Le trailer officiel, dévoilé par Sony, révèle un gameplay repensé où les combos acrobatiques côtoient des séquences de tir intensives. Inspiré de Goddess of Victory: Nikke – un RPG shooter mobile à succès –, ce mode inédit mise sur des contrôles simplifiés et des effets visuels spectaculaires (explosions, impacts balistiques). Les joueurs pourront également former des équipes avec des personnages issus de l’univers Nikke, enrichissant la narration déjà dense de Stellar Blade.

Mode, tenues et optimisations

Outre le gameplay hybride, le DLC propose 25 tenues stylisées, disponibles sur PS5 et PC. La mise à jour gratuite sur console inclut aussi des optimisations techniques, boostant la résolution et les performances. De quoi ravir les fans qui attendaient une raison de replonger dans le jeu.

PC en ligne de mire, et une suite en route

La version PC de Stellar Blade, disponible sur Steam et Epic Games Store vise clairement un public élargi. Si les précommandes ont initialement flirté avec le top des ventes Steam, la concurrence féroce de plusieurs jeux a tempéré l’enthousiasme.

Cette annonce survient alors que Shift Up a officialisé une suite au jeu, prévue bien plus tôt que prévu. Un calendrier chargé pour le studio coréen, qui mise sur des collaborations et un contenu régulier pour garder Stellar Blade sous les projecteurs.

Avec ce DLC gratuit, Shift Up prouve son engagement envers sa communauté. Entre tenues stylées, gameplay innovant et optimisation technique, Stellar Blade se réinvente pour séduire aussi bien les joueurs consoles que PC. Reste à voir si cette stratégie paiera face à une concurrence toujours plus rude.