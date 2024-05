Stellar Blade : Mode Boss Rush confirmé, pas de DLC Payant !

Shift Up, le développeur de Stellar Blade, a récemment annoncé que le jeu ne recevra pas de DLC payant à court terme, mais qu’il bénéficiera de plusieurs packs de costumes. De plus, le mode New Game + a été ajouté dès le patch Day One, dépassant les attentes des fans.

Le PDG de Shift Up a récemment confirmé l’arrivée d’un mode Boss Rush dans Stellar Blade, bien que les détails spécifiques de ce mode restent à être dévoilés. Ce mode, qui mettra probablement les joueurs au défi d’affronter une série de boss consécutifs, devrait offrir une expérience palpitante aux joueurs à la recherche de défis supplémentaires.

En ce qui concerne les performances de vente, Stellar Blade a apparemment terminé en tête des ventes au Royaume-Uni lors de sa semaine de lancement. Cela est d’autant plus impressionnant que la concurrence était relativement présente à ce moment-là, avec des titres comme SAND LAND et Eiyuden Chronicles passant inaperçus outre-Manche.

Ces nouvelles positives témoignent de l’engagement de Shift Up envers Stellar Blade et de son désir de fournir aux joueurs une expérience de jeu continue et enrichissante.