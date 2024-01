Suicide Squad Kill the Justice League en accès anticipé : Un lancement chaotique qui inquiète les fans

Le très attendu Suicide Squad Kill the Justice League, développé par Rocksteady Studios, a récemment été mis à disposition en accès anticipé pour les détenteurs de l’édition Deluxe. Cependant, le lancement n’a pas été à la hauteur des attentes, et les joueurs ont rapidement exprimé leur mécontentement face à une expérience jugée “injouable” et “catastrophique”.

Pour ceux qui ont précommandé l’édition Deluxe du jeu, l’accès anticipé a débuté, mais il semble que de nombreux joueurs aient rencontré des problèmes majeurs dès les premières heures de jeu. Certains ont même signalé avoir terminé la campagne principale en un temps record, simplement en lançant le titre, révélant ainsi un bug majeur qui a contraint Rocksteady Studios à prendre des mesures drastiques.

Le problème principal semble être lié à un bug majeur, obligeant les développeurs à effectuer une maintenance d’urgence sur les serveurs du jeu. En raison de ce problème, le jeu a été rendu temporairement indisponible, laissant de nombreux joueurs frustrés et déçus de leur investissement dans l’édition Deluxe. Suicide Squad Kill the Justice League étant un jeu service nécessitant une connexion permanente, l’indisponibilité des serveurs a laissé les joueurs dans l’incapacité de profiter de leur expérience de jeu.

Rocksteady Studios a répondu à ces problèmes en publiant une déclaration, reconnaissant le bug qui a permis à certains joueurs de terminer la campagne scénarisée dès leur première connexion. Les développeurs ont promis de résoudre ce problème par le biais d’une maintenance des serveurs, mais ont averti que cela prendrait plusieurs heures.

“Nous sommes au courant qu’un certain nombre de joueurs rencontre en ce moment un problème qui fait que la campagne scénarisée est complètement terminée lors de la première connexion à Suicide Squad Kill the Justice League. Pour résoudre ce souci, nous allons procéder à une maintenance des serveurs du jeu. Pendant ce temps, le titre sera indisponible. Nous nous attendons à ce que cela prenne plusieurs heures. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons de plus amples informations.”

Ce lancement chaotique soulève des inquiétudes parmi les fans, certains estimant que cet incident risque de ternir l’image d’un jeu déjà craint par les adeptes de la trilogie Batman Arkham, également développée par Rocksteady Studios. L’absence d’un mode hors ligne, bien que promis pour l’avenir, ajoute également à la frustration des joueurs qui espéraient une expérience de jeu fluide dès le départ.

Il reste à voir comment Rocksteady Studios répondra à ces problèmes et comment cela pourrait affecter la réputation finale de Suicide Squad Kill the Justice League une fois que les problèmes techniques auront été résolus.