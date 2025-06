Tango Gameworks renaît avec un nouveau projet d’action sous Krafton

Tango Gameworks, le studio japonais fondé par Shinji Mikami et fermé par Microsoft en mai 2024, opère son grand retour sous l’égide de Krafton (éditeur de PUBG). Le studio dévoile désormais un site web officiel fraîchement relooké, arborant un nouveau logo vert symbolisant sa renaissance.

Équipe et propriétés intellectuelles

L’essentiel de l’équipe créative reste intact : John Johanas (directeur créatif), Masaki Yamada (directeur de jeu) et Kazuaki Egashira (directeur du développement) pilotent désormais le studio tokyoïte. Krafton a sécurisé les droits de l’IP Hi-Fi Rush, mais The Evil Within et Ghostwire Tokyo demeurent la propriété de Microsoft. Dans un communiqué, le studio déclare : « Tango Gameworks regresse sous une forme entièrement nouvelle ».

Recrutements et projet mystère

Le studio a ouvert 11 postes clés pour son prochain titre – un jeu d’action non annoncé – couvrant des domaines variés : programmation d’interface, design de niveaux, animation et création de personnages. Krafton garantit une liberté créative totale à l’équipe, sans confirmer s’il s’agira d’une suite à Hi-Fi Rush ou d’une nouvelle franchise. « Les postes concernent presque tous les départements », précise l’annonce, invitant les talents à rejoindre l’équipe derrière le succès rhythm-action.

Environnement et perspectives

Le studio a rouvert ses bureaux physiques à Tokyo avec un modèle de travail hybride, marquant la fin d’une année d’incertitude. Alors que Hi-Fi Rush (dernière sortie du studio) est désormais disponible sur PC, Xbox et PS5, sa potentielle arrivée sur Switch 2 reste en suspens. Une certitude : le talent de Tango survit grâce à cette résurrection inattendue.