Test de Senua’s Saga: Hellblade 2

Le nouveau jeu du studio Ninja Theory est sans aucun doute une réussite graphique. Ce second opus propose des cinématiques très impressionnantes. Des cinématiques que vous auriez du mal à retrouver dans les jeux actuels.

Le premier trailer de Hellblade 2, dévoilé en même temps que la Xbox Series X, donnait le ton. Le but était à l’époque de montrer les capacités graphiques de la nouvelle console de Microsoft. Celui-ci a tenu sa promesse. En effet, il est indéniable aujourd’hui que c’est l’une des démonstrations techniques les plus impressionnantes du moment. Nous avons pu le tester chez Branchez-vous et vous donnons notre avis objectif sur le jeu.

Une histoire qui ne peut que vous toucher

À l’image du premier opus, le jeu a le pouvoir de toucher profondément le joueur grâce à l’intensité de son histoire. Une histoire qui marque d’autant plus par la personnalité de son héroïne Senua. Il vous sera impossible de ne pas vous connectez à elle. Il vous sera également difficile de ne pas ressentir toutes les émotions que ressentira Senua. Qu’elle pleure ou qu’elle crie de rage, vous serez tout bonnement connecté à elle.

Cependant, au-delà des graphismes et de l’histoire et après tant d’années d’attente de développement, que nous offre cette suite ? Que pouvez-vous attendre de Hellblade 2 ?

Senua en quête de vengeance

Senua est en quête de vengeance suite à la mort de tous ceux qu’elle aimait. Une vengeance avec pour but de tuer tous les Vikings qui se dresseront sur son chemin. Celle-ci se dirige donc vers l’Islande à bord d’un navire d’esclavagistes, seulement, rien ne se passe cependant comme prévu. Le navire fait naufrage et elle se retrouve seule et démunie sur la rive d’un monde. Un monde plus féroce et dangereux que ce qu’elle aurait pu imaginer.

Ainsi débute cette nouvelle aventure. Une aventure que vous pourrez apprécier même en n’ayant pas joué à l’original. Cependant cette suite contient quelques références au premier opus et ce dès les premiers pas en Islande.

Hellblade 2 est extrêmement fidèle à son prédécesseur, au point qu’il est difficile de voir des nouveautés notables. En effet, la structure de l’aventure est identique à celle de l’original sorti il y a maintenant sept ans. Vous progressez dans des environnements linéaires, vous résoudrez quelques énigmes et affronterez des ennemis dans des arènes de combat. C’est ainsi du début à la fin pendant les huit heures que dure l’aventure. Une durée bien évidemment courte mais le studio l’avait déjà indiqué.

Des combats spectaculaires mais limités en terme de GamePlay

La grande différence réside ici dans les graphismes et la mise en scène magistrale de Ninja Theory. Une mise en scène qui nous laisse bouche bée lors des moments forts de l’action. Le gameplay lors des phases de combat est similaire au premier jeu : pas de nouveaux mouvements, ni de combos, ni de combats contre plusieurs ennemis en même temps. Seule différence notable, les combats semblent plus fluides. Des combats qui sont tout de même plaisants et nous avions hâte de dégainer l’épée pour affronter un ennemi. L’action est angoissante puisqu’à peine un ennemi à terre qu’un autre se jette sur vous avec fureur.

Cependant les combats restent très limités sans véritable évolution. Certes, ils sont spectaculaires mais avec très peu de changements. Les ennemis peuvent être plus rapides, plus forts ou même cracher du feu mais l’essence de l’action reste la même. Les actions resteront ainsi basées sur des QTE qu’il faudra activer au bon moment.

Des énigmes qui s’essoufflent avec le temps

Les énigmes sont du même type que celles du premier jeu et l’exploration est aussi limitée qu’avant. Quand le jeu se permet des moments de nouveauté ceci est fait de manière maladroite et simpliste. Les moments clés de l’histoire se déroulent en répétant des actions simples qui n’apportent pas grand-chose à l’expérience.

Celles-ci ne sont pas très intéressantes et deviennent parfois ennuyeuses. Si les premières sont agréables, les suivantes deviennent rapidement “lourdes”.

L’ambiance est excellente, mais le jeu en lui-même n’est pas toujours aussi captivant. Ses meilleurs moments sont les scènes narratives, les défis les plus scénarisés et les moments où l’histoire prend toute son importance. Lorsqu’on atteint ces moments, Hellblade 2 est impressionnant. Il est également très varié, avec beaucoup d’action, mais aussi des moments de terreur. Des moments marqués par les cauchemars de Senua qui explorent sa psychose et ces voix qui la tourmentent constamment.

Cependant pour vivre ces grands moments, il vous faudra souvent surmonter des scènes et des énigmes peu inspirées. Ce mélange constant entre l’émotion et la déception rend Hellblade 2 parfois inégal.

Une réussite graphique sans précédents

Hellblade 2 est graphiquement l’un des jeux les plus impressionnants que l’on puisse trouver sur cette nouvelle génération de consoles. Visuellement il est grandiose, avec un grand réalisme qui nous montre toute sa magie dans les gros plans mais aussi une grande variété de décors tous aussi spectaculaires les uns que les autres.

Le jeu reste cependant très linéaire. En réalité vous ne ferez qu’avancer. Néanmoins, c’est un jeu incroyable, il ne perd rien de son mérite. De plus, il dispose d’un mode photo fantastique, activable même pendant les cinématiques. Il vous permettra de capturer des images d’une qualité exceptionnelle.

Une bande sonore prenante … limite captivante

Ninja Theory a fait un travail exceptionnel au niveau de la bande sonore. Jouer avec un bon casque est une expérience à part entière, grâce à ce son binaural qui permet d’entendre, avec beaucoup de nuances, les voix qui tourmentent Senua. Celle-ci est remarquable, que ce soit pour les moments de combat ou pour toucher votre corde sensible avec des mélodies vraiment belles.

Notre verdict

Au final, Hellblade 2 est une expérience complète. C’est l’un des jeux les plus impressionnants à l’heure actuelle graphiquement parlant. C’est une œuvre qui vous laissera sans voix. Celle-ci est éblouissante au point de susciter de l’admiration. Il est cependant regrettable que le jeu soit si linéaire. Après toutes ces années, Hellblade 2 souffre des mêmes défauts que l’original, ralentissant parfois l’histoire avec des énigmes et des déplacements interminables qui n’apportent rien à l’expérience.

Ninja Theory a fait un saut technique énorme mais a manqué l’occasion de faire avancer Hellblade d’un point de vue ludique. C’est un voyage qui marque, qui émeut et qui vaut la peine d’être vécu, mais Hellblade 2 est aussi une petite déception en terme d’expérience vidéoludique si nous souhaitons parler “GamePlay”.

La note Branchez-vous: 16/20