Test Stellar Blade Complete Edition sur PC — quand Shift Up maîtrise son portage

Chez Branchez-vous, on a pris le temps de tester en profondeur Stellar Blade Complete Edition sur PC, la version enrichie du jeu d’action développé par le studio coréen Shift Up, déjà très remarqué lors de sa sortie sur PS5 en 2024.

Après une série de portages PlayStation sur PC qui ont parfois laissé un goût amer — certains très réussis comme God of War Ragnarok, d’autres franchement ratés comme The Last of Us Part I à sa sortie — on avait de bonnes raisons d’être prudents. D’autant plus que Stellar Blade, avec ses visuels stylisés, ses combats ultra dynamiques et sa direction artistique très marquée, repose beaucoup sur la fluidité et la précision.

Mais très rapidement, nos doutes ont été dissipés. Shift Up ne s’est pas contenté de livrer un simple copier-coller de la version console : ils ont assuré eux-mêmes le portage, en y ajoutant des options graphiques solides, une excellente optimisation et quelques petites touches bienvenues pour les joueurs PC.

Alors, ce port PC est-il à la hauteur des attentes ?

Pour ce test de Stellar Blade Complete Edition sur PC, on n’a pas utilisé une tour de compétition bardée de LED et refroidie à l’azote liquide. Non, tout s’est fait sur un PC portable équipé d’une RTX 4060, une carte graphique mobile de milieu de gamme qui représente très bien ce que beaucoup de joueurs utilisent aujourd’hui pour jouer en déplacement ou sans station fixe.

Le processeur du portable tient bien la cadence, épaulé par 16 Go de RAM DDR5 et un SSD NVMe, indispensable pour charger les zones de jeu rapidement, vu le rythme effréné des combats et les environnements parfois très détaillés.

Et franchement, une bonne surprise : le jeu tourne très bien sur cette configuration. On a pu pousser les réglages graphiques en élevé, avec DLSS activé en mode qualité, et jouer confortablement en 1080p à plus de 60 fps constants, même dans les scènes les plus chargées. En baissant un peu certains effets comme les ombres ou les particules, on grimpe facilement vers les 90-100 fps, le tout avec une stabilité impressionnante. Pas de crash, pas de micro-freeze, et surtout, aucun ralentissement notable pendant les affrontements.

En clair, même sans RTX 4080 ou une configuration de guerre, le portage tient très bien la route. Shift Up a visiblement pris le temps de faire les choses proprement. Et sur un portable comme celui-ci, c’est rassurant.

Les nouveautés de la version PC

Même si Stellar Blade Complete Edition propose exactement le même contenu narratif et ludique que la version PS5 — avec tous les DLC intégrés, y compris le crossover avec Nikke ou les packs de costumes — la version PC se distingue avant tout par les options techniques qu’elle met à disposition des joueurs.

Première chose qu’on remarque en lançant le jeu : l’interface PC est soignée et lisible, avec un menu de réglages graphiques ultra complet. On sent que Shift Up ne s’est pas contenté d’un portage basique. On peut personnaliser presque tout : la qualité des textures, des ombres, des reflets, des particules, le flou de mouvement, l’occlusion ambiante, et même le niveau de détail des animations. Ce n’est pas juste un curseur « low-medium-high » ; c’est finement paramétrable.

Visuellement, Stellar Blade impressionne. La compatibilité avec les résolutions jusqu’en 4K, le DLSS 3 ou 4 (selon votre carte Nvidia), et l’implémentation du NVIDIA Reflex pour réduire la latence permettent de vraiment adapter le jeu à votre machine. Dans notre cas, avec la RTX 4060 mobile, on a pu activer le DLSS en mode qualité, tout en profitant d’une fidélité graphique bluffante. Les visuels sont nets, colorés, et les modèles de personnages sont d’un niveau rarement atteint sur PC.

Autre bon point : le framerate est totalement débridé. Si votre machine le permet, vous pouvez jouer à 120, 144 voire 240 images par seconde. Le jeu ne vous freine pas, ce qui change agréablement des limitations rencontrées sur console. Et évidemment, Stellar Blade est compatible avec le clavier/souris ou avec la manette DualSense, en filaire. On retrouve d’ailleurs les retours haptiques et les gâchettes adaptatives, comme sur PS5 — un détail qui fait plaisir.

Enfin, même si le jeu ne propose pas (pour l’instant) de ray tracing, cela ne nuit pas à son rendu visuel. Grâce à une direction artistique déjà très marquée et une excellente gestion de la lumière ambiante, le tout reste cohérent et très flatteur pour l’œil.

Prix et disponibilité de Stellar Blade sur PC

Stellar Blade Complete Edition est disponible dès maintenant sur les deux grandes plateformes PC : Steam et Epic Games Store. Le prix affiché est de 79,99$ pour la version complète, ce qui peut paraître un peu élevé pour certains, surtout si vous avez déjà fait le jeu sur console.

Cela dit, cette édition inclut non seulement le jeu de base, mais aussi tous les contenus additionnels sortis à ce jour : plusieurs DLC, des packs de costumes, ainsi que le crossover avec Nikke. Ces ajouts apportent un peu de variété et de fraîcheur, même si aucun ne révolutionne fondamentalement l’expérience.

Un point positif à noter est que vous n’avez pas besoin de lier votre compte PlayStation Network pour jouer, contrairement à certains autres ports PlayStation sur PC. Cela simplifie grandement l’accès au jeu et évite une étape souvent frustrante pour les joueurs PC.

Verdict

En conclusion, si vous n’avez pas encore fait Stellar Blade ou que vous souhaitez profiter d’une expérience optimale sur PC, la Complete Edition justifie son prix par sa qualité technique et ses contenus inclus. Mais pour les joueurs ayant déjà exploré le titre sur PS5, il faudra peser si les améliorations graphiques et la flexibilité PC valent cet investissement.

Après plusieurs heures passées sur cette version PC de Stellar Blade, on peut dire sans hésiter que Shift Up a réussi un portage de qualité. Le jeu tourne parfaitement sur des configurations accessibles comme un PC portable avec une RTX 4060, ce qui est un excellent point pour toucher un large public.

Les performances sont fluides et stables, même en 1080p avec des réglages élevés, et la possibilité d’adapter précisément les options graphiques est un vrai plus. L’absence de ray tracing n’est pas un drame ici, car la direction artistique et les technologies comme le DLSS 4 assurent un rendu visuel vraiment réussi.

Côté contenu, la Complete Edition offre tout ce qu’on pouvait espérer, même si les DLC additionnels restent anecdotiques en termes de gameplay. On apprécie aussi la suppression de l’obligation de lier un compte PlayStation, qui facilite l’accès.

Points forts :

Portage réalisé par le studio original, gage de qualité et de soin



Très bonne optimisation, même sur PC portable milieu de gamme



Large éventail d’options graphiques et prise en charge des écrans ultrapanoramiques



Framerate illimité, support du DLSS 4 et Nvidia Reflex



Contrôles clavier/souris ou DualSense avec retours haptiques



Points faibles :

Pas de ray tracing, ce qui aurait pu sublimer les visuels



DLC additionnels intéressants mais pas très profonds ou nombreux



Prix assez élevé pour les joueurs déjà familiers du jeu sur console



En résumé, si vous cherchez une version PC solide et agréable à jouer de Stellar Blade, ce portage est à recommander sans réserve. Il montre qu’avec un vrai travail de fond, un jeu PlayStation peut vraiment prendre vie sur PC et offrir une expérience améliorée, sans sacrifier la stabilité ni la qualité.

