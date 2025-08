TEST-Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV : un retour sur Switch 2 qui divise

Près d’un an après sa sortie initiale sur Nintendo Switch, Super Mario Party Jamboree fait son grand retour avec une version spécialement repensée pour la toute nouvelle Switch 2. Cette réédition s’accompagne d’une extension majeure nommée Jamboree TV, censée renouveler l’expérience du jeu de plateau festif. À la manière des éditions améliorées que Nintendo a proposées par le passé pour ses franchises phares comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, les joueurs peuvent choisir entre une mise à jour à 29,99 $ pour ceux qui possèdent déjà le jeu original, ou acquérir le pack complet pour 114,99 $. Une stratégie marketing désormais bien rodée chez Nintendo, qui vise à séduire à la fois les nouveaux arrivants et les fans fidèles.

Pourtant, à la différence des versions améliorées des deux Zelda, qui affichaient des améliorations techniques sensibles aussi bien au niveau visuel que des performances, Super Mario Party Jamboree pour Switch 2 ne propose aucun gain technique ou graphique notable. Les graphismes, la résolution, la fluidité restent strictement identiques à la version Switch sortie neuf mois auparavant. Les plateaux, leurs règles et la collection des mini-jeux disponibles dans la version originale sont repris à l’identique, sans la moindre nouveauté ni extension visible. Le jeu est simplement porté sur la nouvelle console, sans bénéficier d’une refonte ou d’une optimisation poussée. En somme, la valeur ajoutée de cette version se concentre exclusivement sur Jamboree TV, qui représente le véritable contenu inédit de cette édition.

Jamboree TV, un concept novateur mais perfectible

L’ambition principale de Nintendo avec Jamboree TV est de proposer une expérience plus immersive, fraîche et interactive, qui va au-delà du simple jeu de plateau. Ce mode inédit place le joueur au cœur d’une sorte de jeu télévisé fictif, diffusé à l’écran, où le concours se déroule sous forme d’une série d’épreuves réparties dans différents modes. Cette nouvelle mise en scène exploite spécifiquement les fonctionnalités techniques innovantes de la Switch 2 : la caméra frontale, le microphone intégré, et un système de contrôle inédit inspiré du fonctionnement d’une souris informatique.

Dès les premiers instants, on ressent clairement que Nintendo souhaite renforcer la participation active des joueurs. En branchant une webcam compatible ou la caméra officielle de la console, les joueurs peuvent apparaître en direct dans certains mini-jeux, ce qui rappelle avec nostalgie l’expérience EyeToy des anciennes consoles PlayStation. Cette intégration en temps réel offre une dimension sociale et ludique renforcée, favorisant la convivialité et le partage entre participants. Par ailleurs, le micro sert à animer des mini-jeux où la voix devient un élément clé, obligeant les joueurs à crier, chuchoter, ou claquer des mains pour interagir avec le jeu. Enfin, un nouveau type de contrôle, utilisant une interface tactile proche d’une souris, se révèle central dans plusieurs mini-jeux, ouvrant la porte à des mécaniques différentes, plus fines et variées.

Le contenu de Jamboree TV s’organise autour de quatre modes principaux. Deux d’entre eux reprennent des éléments connus de l’édition originale. Le mode Mario Party classique conserve ses sept plateaux traditionnels, tout en ajoutant quelques variantes de règles, telles que des parties en équipe et des matchs courts incluant des bonus au démarrage. Le mode libre permet aux joueurs de sélectionner manuellement les mini-jeux auxquels ils souhaitent jouer, avec la possibilité d’appliquer des filtres basés sur le type de contrôle utilisé (manette classique, caméra, micro ou souris). Ces deux modes garantissent un accès à l’essentiel du contenu, offrant une base solide.

Les deux autres modes sont par contre entièrement nouveaux. Le premier propose une expérience d’arcade originale où les joueurs progressent automatiquement sur des parcours thématiques tout en interagissant avec leur environnement grâce au contrôle type souris. Chaque parcours se distingue par une ambiance particulière, qu’il s’agisse d’une jungle luxuriante ou d’un manoir hanté, et intègre un mode survie où il faut enchaîner les mini-jeux sans interruption. Le second mode, baptisé Bowser Show, met en scène le célèbre antagoniste dans un programme télévisé fictif. Deux équipes s’y affrontent dans des défis fondés sur la reconnaissance vocale ou visuelle, ce qui donne lieu à des situations décalées et originales.

À première vue, l’intention de Nintendo est claire : apporter un souffle nouveau à la licence en s’appuyant sur les possibilités offertes par la Switch 2. La promesse d’une expérience plus immersive, avec des interactions plus directes et une mise en scène renouvelée, est séduisante. Pourtant, malgré les efforts louables, l’exécution souffre de plusieurs lacunes qui nuisent à l’ensemble.

Des mini-jeux originaux mais souvent superficiels

Jamboree TV enrichit le catalogue avec une vingtaine de nouveaux mini-jeux, répartis entre ceux utilisant le contrôle de type souris, la caméra et le micro. Quatorze jeux reposent sur le contrôle tactile inspiré de la souris, tandis que six autres exploitent les possibilités offertes par la reconnaissance d’image ou vocale.

Dans la catégorie souris, certains mini-jeux se démarquent par leur originalité et leur concept amusant. Par exemple, on doit trier les courriers indésirables envoyés par Bowser, guider un personnage à travers un parcours électrique ou encore grimper à une paroi en attrapant des prises avec les mains. D’autres mini-jeux s’inspirent de mécaniques classiques comme le air hockey ou les jeux de mémoire. Néanmoins, plusieurs épreuves se révèlent très basiques, se résumant souvent à cliquer au bon moment, viser une cible ou déplacer un objet, sans variations ou subtilités particulières.

Ces mini-jeux sont d’une accessibilité remarquable. Leur prise en main est quasi instantanée, ils s’apprennent en quelques secondes et s’achèvent en moins d’une minute, ce qui participe à un rythme rapide et nerveux. Toutefois, ce rythme masque une certaine superficialité. Très rapidement, la répétition s’installe, et ces mini-jeux montrent leurs limites, avec peu d’évolution ou d’ajouts pour maintenir l’intérêt sur le long terme. Leur simplicité, bien que parfois appréciable, nuit à leur capacité à renouveler l’expérience.

Du côté des mini-jeux basés sur la caméra, le constat est mitigé. L’idée de se voir à l’écran et d’interagir en temps réel avec son reflet, en bougeant son corps, est rafraîchissante et rappelle les sensations procurées par les jeux à reconnaissance de mouvements d’anciennes générations de consoles. Le plaisir est réel lors des premières parties, où l’on saute, on agite les bras ou on mime des actions. Cependant, le contenu reste limité, avec seulement trois mini-jeux exploitant cette technologie, ce qui laisse un sentiment de potentiel insuffisamment exploité.

Les épreuves vocales sont encore plus anecdotiques. Elles consistent souvent à crier dans le micro pour faire avancer un objet, à maintenir un certain niveau sonore pour contrôler un élément du jeu ou à taper dans les mains. Ce principe amuse sur un temps très court, mais s’épuise vite. Par ailleurs, certains mini-jeux souffrent d’une latence entre l’audio capté et l’affichage visuel, en particulier sur des téléviseurs mal calibrés, ce qui engendre une frustration supplémentaire et nuit à la fluidité de l’expérience.

En définitive, si ce nouveau lot de mini-jeux apporte une touche d’innovation bienvenue dans la série, leur conception inégale et leur manque de profondeur empêchent ces nouveautés d’atteindre leur plein potentiel.

Des choix qui limitent l’expérience et freinent la rejouabilité

En explorant plus en détail Jamboree TV, une impression d’occasion manquée se dégage. Le mode arcade propose certes une progression originale avec des parcours thématiques variés, mais la répétition s’impose très vite. Avec seulement quatorze mini-jeux disponibles dans ce mode, il est fréquent de retrouver les mêmes épreuves dans deux parties successives, ce qui brise la dynamique et diminue fortement la durée de vie. Cette rigidité est d’autant plus surprenante que le mode Mario Party classique permet de mixer librement tous les mini-jeux, anciens comme nouveaux. L’absence d’un système de rotation élargie pour le mode arcade apparaît donc comme une erreur de conception.

Le Bowser Show souffre aussi de contraintes similaires. Ce mode, pourtant original sur le papier, manque cruellement de contenu. Le faible nombre d’épreuves combiné à des règles de victoire parfois obscures ou arbitraires fragilise la compétition. Il arrive souvent qu’un joueur domine la majorité des manches, mais perde à cause d’une dernière épreuve déterminante et déséquilibrée, ce qui casse l’engagement et peut décourager les participants sur le long terme.

L’option GameShare, annoncée comme un ajout intéressant permettant de partager une session entre deux consoles, donne également une impression de potentiel gâché. Cette fonctionnalité est en réalité très limitée, puisqu’elle n’autorise qu’un seul plateau et une trentaine de mini-jeux à la fois. Il est impossible d’accéder librement aux autres plateaux ou de créer des sessions personnalisées. Ce cadre restrictif surprend particulièrement, car plusieurs jeux sur Switch 2 proposent déjà des partages plus souples et riches en options. Cette limitation n’est pas expliquée par Nintendo et laisse perplexe.

Verdict : une édition pleine de promesses, mais au contenu trop timide

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV sur Nintendo Switch 2 est une réédition qui suscite un sentiment mitigé. Le jeu de base reste inchangé, sans la moindre amélioration graphique ou technique, ce qui est décevant au regard des efforts observés sur d’autres titres Nintendo adaptés à la Switch 2. Le cœur de l’expérience demeure fidèle à lui-même, et la nouveauté se concentre presque uniquement sur Jamboree TV.

Cette extension propose des idées intéressantes en s’appuyant sur la caméra, le micro et le contrôle tactile innovant de la nouvelle console. Le concept de jeu télévisé interactif est original et apporte un vent de fraîcheur, et les premières heures de jeu procurent un plaisir certain, notamment grâce à l’immersion et à la participation plus directe des joueurs.

Malheureusement, la quantité limitée de mini-jeux inédits, leur nature parfois trop simpliste, ainsi que les restrictions imposées à certains modes, nuisent à la longévité et à la profondeur de l’ensemble. Les nouvelles fonctionnalités techniques ne sont pas pleinement exploitées, et les modes inédits peinent à offrir une expérience variée et renouvelée sur le long terme.

Pour les nouveaux venus, cette version complète constitue une offre généreuse et amusante, qui rassemble l’essentiel de Mario Party avec des idées fraîches. Pour les joueurs qui ont déjà fait l’acquisition du jeu original, l’intérêt d’investir dans la mise à jour à 29,99 $ est plus discutable, tant les nouveautés restent insuffisantes pour justifier pleinement ce coût.

En résumé, Nintendo signe ici une mise à jour qui, malgré ses bonnes intentions, ne parvient pas à renouveler profondément la licence. Une édition divertissante sur le court terme, mais qui laisse une impression d’inachevé et une certaine frustration pour les joueurs espérant une véritable évolution de l’expérience Mario Party.

Note – The First Berserker : Khazan