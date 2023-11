The Day Before : Encore un report de la sortie

Le studio Fntastic vient une fois de plus de reporter la sortie de The Day Before. Prévu initialement pour le 10 novembre, ce jeu se déroulant dans un monde post-apocalyptique sur la côte est des États-Unis après une pandémie dévastatrice ne verra finalement le jour qu’en décembre, en accès anticipé. La version finale du jeu n’est quant à elle attendue que pour l’année 2024.

Le jeu semble avoir subi des changements graphiques depuis sa première annonce, ce qui peut susciter des interrogations chez les joueurs. Cependant, avec la nouvelle date de sortie en accès anticipé fixée au 7 décembre, les joueurs auront enfin l’occasion de découvrir ce que The Day Before a réellement à offrir.

Certains joueurs attendent toujours avec impatience The Day Before, un jeu massivement multijoueur mêlant tir et survie, clairement influencé par des titres comme The Last of Us et The Division.