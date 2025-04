The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Une fuite révèle une taille imposante

Alors que les rumeurs s’intensifient depuis des mois, une nouvelle fuite vient de confirmer l’existence du Remastered tant attendu de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Selon des données extraites de Steam, le jeu occuperait 120 Go d’espace SSD, un chiffre qui souligne l’ampleur des améliorations apportées à ce classique de Bethesda. Une sortie surprise pourrait même avoir lieu dès ce 21 avril 2025, selon le leaker X0X_LEAK, connu pour ses informations précises sur Marvel Rivals.

Un poids lourd pour un remake ambitieux

La présence d’une entrée dans la base de données de Steam, repérée par des dataminers, a mis en lumière les spécifications techniques du projet. Les 120 Go annoncés dépassent largement la taille du jeu original (environ 5 Go), laissant présager une refonte complète sous Unreal Engine 5. Virtuos, le studio derrière ce remaster, aurait retravaillé les textures, les modèles 3D et les éclairages, tout en modernisant certains mécanismes de gameplay jugés datés.

Cette fuite intervient après les images accidentellement publiées par Virtuos, montrant des décors de Cyrodiil redessinés avec un réalisme saisissant. Les fans espèrent également une optimisation des quêtes et des interactions PNJ, points faibles de l’édition 2006.

Virtuos sur tous les fronts : entre Oblivion et Metal Gear Solid Delta

Le studio Virtuos, déjà en charge du remake de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, semble multiplier les projets ambitieux. Une situation qui explique peut-être les retards supposés d’Oblivion Remastered, initialement évoqué pour une sortie en 2024. Si les rumeurs d’un lancement « surprise » se confirment, Xbox pourrait rééditer la stratégie ayant fonctionné pour Hi-Fi Rush en 2023 : annoncer et publier le jeu dans la foulée.

Une sortie imminente ? Le suspense reste entier

Bien qu’aucune communication officielle n’ait eu lieu, les indices s’accumulent. Outre la taille du jeu, X0X_LEAK affirme que le remaster pourrait être dévoilé ce lundi 21 avril, avec une disponibilité immédiate sur Xbox Series, PS5 et PC. Une approche qui permettrait à Microsoft de capitaliser sur l’engouement des fans, tout en évitant les fuites prolongées.

Reste à savoir si Bethesda validera cette stratégie. Les joueurs, eux, retiennent leur souffle : entre l’excitation de retrouver Cyrodiil en next-gen et l’inquiétude de voir un classique dénaturé, Oblivion Remastered devra marcher sur une ligne de crête.