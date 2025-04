The Last of Us Part II Remastered sur PS5 : Le patch 2.0.0 est là !

Naughty Dog continue de chouchouter les joueurs de The Last of Us Part II Remastered sur PS5. Alors que le titre fait son arrivée sur PC, le studio déploie une mise à jour 2.0.0 pour la version console, enrichissant l’expérience et peaufinant les détails techniques. Au programme : du contenu inédit, des correctifs graphiques sur PS5 Pro, et quelques mises en garde pour les joueurs.

« Sans retour » s’étoffe avec Bill, Marlene et quatre cartes

Le mode roguelike « Sans retour », déjà plébiscité par les fans, se voit injecter une dose de fraîcheur. Deux nouveaux personnages jouables font leur entrée : Bill, le survivant rancunier rencontré dans le premier opus, et Marlene, leader des Lucioles, chacun apportant des défis et des skins exclusifs à débloquer. Quatre nouvelles cartes élargissent les possibilités tactiques : School, Nest, Streets et Overlook. Autre ajout notable, un skin cosmétique pour Ellie, inspiré de Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain jeu du studio. Les collectionneurs ne seront pas en reste avec de nouveaux trophées à ajouter à leur tableau de chasse.

PS5 Pro sous le microscope : profondeur de champ et réflexions ajustés

Côté technique, Naughty Dog cible spécifiquement la PS5 Pro. Les effets de réflexion et de profondeur de champ, jugés trop prononcés par certains joueurs, ont été révisés pour un rendu plus équilibré. Des corrections ont également touché l’éclairage dans certains environnements, les animations de transition entre les armes, et des bugs graphiques mineurs. Les combats bénéficient d’ajustements : les ennemis ne lâchent plus prise prématurément lors des poursuites, et l’utilisation d’armes courtes tout en utilisant un ennemi comme bouclier a été fluidifiée.

Accessibilité et localisation : des ajustements en cascade

Le patch 2.0.0 peaufine l’expérience pour tous les joueurs. Les options d’accessibilité voient leur lecteur d’écran amélioré, tandis que des retouches de traduction et de synchronisation ont été appliquées dans plusieurs langues, dont le français. Le mode contre-la-montre, souvent utilisé par les speedrunners, a été débarrassé de ses bugs les plus frustrants.

Naughty Dog émet toutefois une alerte : certains joueurs pourraient voir disparaître les skins d’armes supplémentaires ou les compétences achetées après l’installation du patch. Le studio recommande d’éviter de surcharger les sauvegardes manuelles le temps qu’une solution soit déployée.

Avec ce patch, Naughty Dog réaffirme son engagement envers The Last of Us Part II, près d’un an après sa remastérisation sur PS5. Entre contenu additionnel et optimisations techniques, la mise à jour séduira autant les nouveaux venus que les vétérans de Seattle. Reste à voir si le studio prépare d’autres surprises à l’approche de la sortie PC… ou d’un éventuel Part III.