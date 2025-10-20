The Legend of Khiimori : l’accès anticipé repoussé

C’est une annonce qui va tester la patience des joueurs, mais qui pourrait bien être la promesse d’un meilleur jeu. Les développeurs de The Legend of Khiimori viennent de repousser la sortie en accès anticipé au 3 mars 2026.

La raison est inattendue : le succès de la démo lors du Steam Next Fest a convaincu l’équipe de développement et son éditeur qu’ils devaient prendre plus de temps. « L’accueil exceptionnel nous a poussés à vouloir créer une expérience encore plus riche », expliquent-ils.

Une démo qui reste

Pour faire patienter les joueurs, la démo ne disparaîtra pas le 20 octobre comme prévu initialement. Elle restera accessible jusqu’au 30 novembre, offrant à tous la possibilité de découvrir cet univers mongol du XIIIe siècle.

Ce qui va être amélioré

Les développeurs vont profiter de ces mois supplémentaires pour travailler sur :

L’expérience dans le monde ouvert et le guidage des joueurs

La caméra, les commandes et l’interface

Les performances et l’optimisation

L’enrichissement du contenu

« Nous comprenons que cette nouvelle puisse décevoir, mais nous mettons tout en œuvre pour vous offrir le meilleur jeu possible », concluent les développeurs.

Parfois, dans le jeu vidéo, savoir prendre son temps est le meilleur service qu’une équipe puisse rendre à ses joueurs.