The Legend of Khiimori : une démo jouable sera proposée au Steam Next Fest

Une bouffée d’air pur venue des vastes plaines d’Asie centrale s’apprête à envahir l’univers du jeu vidéo. Les studios Mindscape et Aesir Interactive lèvent le voile sur « The Legend of Khiimori », leur ambitieuse aventure en monde ouvert, en proposant une démo jouable dans le cadre du Steam Next Fest, du 13 au 20 octobre. Cette invitation au voyage constitue un avant-goût offert aux joueurs, quelques semaines seulement avant le lancement officiel du titre en accès anticipé, prévu le 4 novembre prochain.

Le projet transporte les joueurs au cœur du XIIIe siècle, dans les paysages grandioses et sauvages de la Mongolie. Ils y incarneront un intrépide cavalier-messager dont la survie et le succès reposent autant sur sa propre débrouillardise que sur la relation profonde qu’il entretient avec sa monture. L’immersion est annoncée comme le pilier central de l’expérience, promettant de vivre une aventure où la gestion du cheval, sa santé, son endurance et son moral, est aussi cruciale que la maîtrise du terrain ou du combat.

Cette démo limitée dans le temps est conçue pour initier les joueurs aux nombreux systèmes de jeu qui définiront l’expérience complète. Ils pourront ainsi entamer leur périple en acceptant des contrats de livraison à travers un environnement ouvert et somptueux, des quêtes qui serviront à bâtir leur prestige et leur réputation. La relation symbiotique avec le cheval sera immédiatement mise à l’épreuve : il faudra veiller sur l’animal, le soigner et le gérer avec attention pour s’assurer qu’il reste un compagnon fort et fiable dans l’adversité.

La dimension artisanale et stratégique ne sera pas en reste. Les joueurs découvriront les bases de la préparation de remèdes, de l’achat d’améliorations et des mécanismes de commerce ou d’élevage, qui permettront d’obtenir des chevaux aux caractéristiques uniques. Enfin, les étendues sauvages de la Mongolie ne sont pas sans danger ; il faudra se défendre contre des prédateurs redoutables en utilisant son arc et ses compétences de survie.

Fruit d’une collaboration entre un éditeur chevronné, Mindscape, et une équipe de développement expérimentée, Aesir Interactive, le jeu s’appuie sur la puissance du moteur Unreal Engine 5 pour proposer des visuels d’une grande fidélité et, surtout, une animation équine que les développeurs décrivent comme d’un réalisme sans précédent. Ce changement de nom pour « The Legend of Khiimori », une référence au « cheval du vent » de la mythologie locale, symbolise l’évolution créative du projet, une vision que les studios affirment avoir nourrie en écoutant les retours de la communauté.

Pour les joueurs en quête d’une aventure immersive mêlant exploration, survie et une relation unique avec un animal, cette démo représente une opportunité unique d’enfourcher virtuellement sa première monture et de galoper vers l’inconnu, avant que l’épopée ne commence véritablement en novembre.