The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur Switch 2 : une renaissance technologique pour Hyrule

Nintendo a officialisé ce que les rumeurs laissaient entrevoir depuis des mois. Zelda: Breath of the Wild, jeu qui a redéfini l’open-world, va bénéficier d’une seconde jeunesse sur Nintendo Switch 2. Lors d’un Nintendo Treehouse: Live dédié, la firme a détaillé les améliorations techniques de cette version optimisée. Celle-ci promet une immersion « comme si vous y jouiez pour la première fois ».

Une Hyrule plus fluide, plus nette, plus rapide

Le saut technologique est immédiatement visible. En mode TV, le titre passe à une résolution 4K, tandis que le mode portable affiche du 1080p. Mais c’est surtout la fluidité qui marque les esprits : les 60 fps stables offrent des combats au sabre plus précis, des phases d’escalade plus dynamiques et une exploration sans accroc. Les temps de chargement, souvent pointés du doigt sur la Switch originale, ont été réduits. Exemple frappant : le téléport vers un sanctuaire, qui prenait 8 secondes auparavant, s’effectue désormais en moins de 3 secondes.

Un lifting visuel qui va au-delà des pixels

Au-delà des chiffres, Nintendo a retouché les détails qui font l’âme du jeu. Les textures des armures, des paysages ou des créatures gagnent en netteté. Les effets de lumière, surtout au coucher du soleil, dessinent des ombres plus profondes sur les collines de Hyrule. Même la pluie, élément clé du gameplay, a été retravaillée : les gouttes ruissellent désormais sur l’écran en 60 fps, tandis que les éclairs illuminent les nuages avec un réalisme saisissant. « Nous voulions que les joueurs retrouvent la magie de leur première exploration, mais avec une densité visuelle inédite », confie un développeur de l’équipe.

Neige, sable et poussière : le diable est dans les détails

Les améliorations touchent aussi les effets climatiques. Une séquence inédite montre Link traversant une tempête de sable dans le désert Gerudo, avec des particules de poussière réagissant au mouvement de sa cape. Dans les montagnes enneigées, les rafales de vent soulèvent désormais des nuages de flocons dynamiques, rendant l’environnement presque tangible. Autre détail subtil : les reflets sur les épées s’estompent progressivement lorsqu’elles s’émoussent, une touche réaliste absente de la version originale.

Comment accéder à cette version améliorée ?

Nintendo l’avait annoncé : les jeux Switch seront classés en trois catégories sur la nouvelle console. Breath of the Wild et Tears of the Kingdom font partie des titres « Nintendo Switch 2 Edition », nécessitant un achat séparé ou une mise à jour payante. Les possesseurs de la version originale pourront acheter un pack d’amélioration (pour les optimisations techniques). Les abonnés au Nintendo Switch Online + Paquet d’Expansion bénéficieront quant à eux des upgrades gratuitement, à condition de posséder déjà le jeu.

Une stratégie nostalgie-innovation pour séduire tous les joueurs

En retravaillant ses classiques, Nintendo mise sur un double levier : séduire les nouveaux joueurs avec des performances next-gen et raviver la flamme des fans de la première heure. Une approche payante ? Avec plus de 32 millions d’exemplaires vendus, Breath of the Wild reste un aimant incontestable, et cette version améliorée pourrait convaincre même ceux qui ont déjà exploré Hyrule sous toutes ses coutures.

Si Nintendo n’a pas encore dévoilé de date de sortie précise, les spéculations vont bon train. Certains murmurent une sortie alignée sur les fêtes de fin d’année, d’autres parient sur un bundle console + jeu. Une chose est sûre : cette métamorphose de Breath of the Wild n’est que le premier acte.