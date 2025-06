The Witcher 4 s’offre de nouvelles images

Lors du State of Unreal d’Epic Games, CD Projekt a dévoilé le premier gameplay officiel de The Witcher 4, exécuté sur une PS5 standard. La démo technique, propulsée par Unreal Engine 5, tourne à 60 FPS stabilisés – sans recours aux technologies d’upscaling de la PS5 Pro. Une performance qualifiée de « pure sorcellerie technique » par les observateurs, rivalisant avec les démonstrations récentes de GTA 6.

Une immersion immédiate

La séquence présente Ciri, confirmée comme protagoniste, traversant à cheval des paysages montagneux enneigés d’un réalisme saisissant. La physique des éléments frappe par son naturalisme : les mouvements du cheval, la fluidité des cheveux de l’héroïne et le flottement de ses vêtements réagissent dynamiquement à l’environnement. L’exploration mène à un promontoire rocheux dévoilant une vue panoramique sur des forêts denses et des reliefs accidentés, prouvant la maîtrise technique du moteur.

Narratif et symbolique

Une cinématique inédite complète cette démo, montrant Ciri découvrant une médaille de l’École du Lynx dans une grotte glacée. Séquence hautement symbolique, elle montre l’héroïne enfilant sa capuche sous une tempête de neige – un plan d’une puissance visuelle rappelant les meilleurs moments cinématographiques de la saga. Les détails des textures de fourrure et des reflets de glace confirment l’évolution graphique.

Des confirmations techniques

L’événement lève plusieurs doutes : le jeu tournera sur PS5 et Xbox Series X/S sans attendre la prochaine génération de consoles. L’optimisation semble déjà aboutie, avec des interactions fluides entre personnages et créatures lors d’aperçus de combats. CD Projekt insiste sur le caractère technique de cette démo, précisant qu’elle ne reflète qu’une fraction de l’expérience finale.

Horizons élargis

Cette présentation valide le choix d’Unreal Engine 5 après les défis techniques de Cyberpunk 2077. Le studio promet un monde ouvert plus organique, où la végétation, la neige accumulée et les architectures réagissent dynamiquement aux actions du joueur. Alors que les spéculations sur le retour de Yennefer ou Geralt persistent, les fans peuvent d’ores et déjà se plonger dans la mise à jour anniversaire de The Witcher 3.