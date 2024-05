Trailer: Ubisoft dévoile Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft a annoncé la date de lancement d’Assassin’s Creed Shadows. Un lancement fixé au 15 novembre. Le jeu sera accessible sur Ubisoft+, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, ainsi que sur Mac avec Apple silicon via l’App Store et sur PC via Ubisoft Store et Epic Games Store.

À noter que les joueurs qui choisiront l’édition Ultimate ou s’abonneront à Ubisoft+ bénéficieront d’un accès anticipé dès le 12 novembre.

Développé par Ubisoft Québec, l’équipe derrière “Assassin’s Creed Odyssey”, “Assassin’s Creed Shadows” transporte les joueurs dans le Japon féodal du 16ème siècle. Une période de conflits et d’influences étrangères. Le jeu offrira une immersion profonde dans un monde en cours de réunification.

Les personnages principaux, Naoe, une shinobi Assassin de la Province d’Iga, et Yasuke, célèbre samurai historique, permettront aux joueurs d’explorer deux styles de jeu distincts, avec des compétences, armes ainsi que des voies de progression uniques pour chaque personnage.

Le jeu se distinguera par un monde ouvert vaste et dynamique enrichi et par des paysages japonais authentiques. Des paysages qui changenront avec les saisons et les conditions météorologiques.

Les joueurs pourront également construire leur propre réseau d’espions, recruter des alliés aux compétences uniques, et personnaliser leur repaire. Des éléments qui visent à ajouter une dimension stratégique au jeu.

Ubisoft a également annoncé que les précommandes sont ouvertes avec une quête bonus pour ceux qui “passeront à l’acte”. Ubisoft propose plusieurs éditions spéciales, y compris les éditions Gold, Ultimate, et Collector, offrant des contenus exclusifs et des avantages comme l’accès anticipé et des objets de collection.

Enfin, le studio indique que le premier trailer de gameplay d’Assassin’s Creed Shadows sera révélé en juin. Un trailer qui promet plus de détails à venir sur ce nouveau chapitre de la franchise Assassin’s Creed.