Triple Boris dévoile « Where is Billy? » sur Switch et crée le studio Dodo Tako

Le studio québécois Triple Boris annonce le lancement immédiat de son jeu « Where is Billy? » sur Nintendo Switch et Switch 2, disponible dès ce 31 juillet au prix de 8,99 $ CA. Dans la foulée, le studio inaugure Dodo Tako, une filiale dédiée à la création de propriétés intellectuelles originales, marquant un nouveau chapitre dans son aventure créative.

Une folle nuit de cache-cache monstrueux

Imaginez-vous infiltré dans un manoir hanté grouillant de créatures, où chaque mouvement peut trahir votre présence. « Where is Billy? » transforme une simple partie de cache-cache en expérience frénétique pour 2 à 8 joueurs, en local ou en ligne. Six modes uniques diversifient les défis : dans Cambriolage, les voleurs subtilisent des pièces sous le nez des chasseurs ; Frousstival exige d’effrayer des PNJ sans se faire capturer ; tandis que Statues teste votre discrétion à toucher des sculptures. Les modes Course, Protection et Un, deux, trois, soleil complètent cette offre, avec des mises à jour promises. « C’est le jeu de party idéal pour les soirées entre amis », souligne Simon Dansereau, président de Triple Boris.

Dodo Tako : l’envol créatif d’un studio visionnaire

Cette nouvelle entité incarne l’ambition de Triple Boris de développer des univers originaux et immersifs. « Where is Billy? » en est le premier joyau, bientôt rejoint par « Hack ‘n’ Stack », un jeu de party chaotique prévu pour 2026. Parallèlement, Triple Boris poursuivra ses collaborations prestigieuses avec des géants comme Activision ou Ubisoft, consolidant sa double expertise en création et sous-traitance.

L’odyssée de Billy, un héritage montérégien

Le personnage culte puise ses racines dans l’histoire du studio. Tout commence en 2016 avec Gauche-Droite : Le Manoir, un jeu mobile co-créé par Karl Tremblay, feu chanteur des Cowboys Fringants. Après un projet 3D avorté en 2019, le studio lance Billy et le Labyrinthe infini (2021), une expérience zen gratuite inspirée des napperons de restaurants. « Where is Billy? » clôt ainsi neuf ans d’évolution, rendant hommage à l’esprit inventif de Tremblay.