Trois jeux phares quittent le Game Pass : la rotation impitoyable d’août 2025

C’est un rituel aussi redouté qu’inévitable pour les abonnés : la liste mensuelle des jeux évincés du catalogue Xbox Game Pass vient de tomber. En ce mois d’août 2025, trois titres majeurs s’apprêtent à disparaître le 15 août à minuit, laissant place à une course contre la montre pour les joueurs.

L’adieu programmé

Microsoft a officialisé le départ de trois piliers du service, accessibles sur console et PC :

Persona 3 Reload , le JRPG culte d’Atlus revisité

, le JRPG culte d’Atlus revisité Anthem , le shooter coopératif de BioWare au destin tourmenté

, le shooter coopératif de BioWare au destin tourmenté Farming Simulator 22, le simulateur agricole plébiscité

Un trio éclectique qui illustre la diversité du catalogue, mais dont la disparition simultanée frappe particulièrement. Les joueurs ont jusqu’au 15 août pour terminer leurs parties, avec une consolation : un rabais de 20% s’applique à l’achat définitif.

Des contextes contrastés

Chaque départ raconte une histoire différente. Persona 3 Reload, arrivé en février 2024, n’aura passé que dix-huit mois dans le service, une durée relativement courte pour un blockbuster. Son retrait survient paradoxalement avant sa rumeur de sortie prochaine sur Nintendo Switch 2, laissant les fans dans l’expectative.

Anthem, lui, tire sa révérence dans un contexte plus dramatique : BioWare a définitivement éteint ses serveurs, transformant ce départ du Game Pass en adieu sans retour. Une disparition qui résonne avec le débat européen sur « Stop Killing Games », initiative poussant le Parlement à légiférer sur la préservation des jeux en ligne.

Quant à Farming Simulator 22, son éviction semble moins douloureuse : son successeur, Farming Simulator 25, est déjà annoncé comme futur arrivant sur le service. Une transition en douceur pour les amateurs de moissonneuses-batteuses.

Incertitudes supplémentaires

Trois autres titres pourraient potentiellement disparaître selon les observateurs : Gigantic: Rampage Edition, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess et Turnip Boy Robs a Bank. Microsoft maintient le suspense, refusant pour l’heure de confirmer officiellement leur sort.

La dure loi de l’abonnement

Cette rotation mensuelle rappelle crûment la nature éphémère des catalogues par abonnement. Malgré les neuf nouveautés ajoutées fin juillet, ces départs laissent un goût amer – surtout pour les titres « live service » comme Anthem, désormais injouables.

Dernier conseil aux abonnés : précipitez-vous sur les missions inachevées de Persona 3 Reload et stockez vos récoltes virtuelles dans Farming Simulator 22. Après le 15 août, le royaume de Tartare et les champs numériques ne seront plus qu’un souvenir… sauf portefeuille ouvert.