Trump met à mal les entreprises japonaises comme Bandai Namco

Alors que l’industrie du jeu vidéo japonaise entamait son nouvel exercice fiscal 2026 avec optimisme, une vague de panique a déferlé sur les marchés boursiers. Les annonces de tarifs douaniers renforcés par l’administration Trump ont entraîné une chute brutale des actions des principales entreprises nippones, plongeant investisseurs et fans dans l’incertitude.

Nintendo en turbulence avant le lancement de la Switch 2

La firme de Kyoto, déjà sous pression après la suspension des précommandes de la Switch 2 aux États-Unis, a vu ses actions chuter de 7,09 % en quelques heures. Une réaction directe aux craintes d’une hausse des prix de la console sur le marché américain, où les tarifs Trump pourraient alourdir les coûts d’importation. « C’est un coup dur, alors que le hardware est prêt et que les retours des testeurs sont positifs », confie un analyste sous couvert d’anonymat..

Sony et Bandai Namco : des géants ébranlés malgré leurs succès

Malgré des ventes record pour la PS5 et l’engouement autour de ces titres, Sony a subi une baisse de 8,76 % à la Bourse de Tokyo.

Du côté de Bandai Namco, le timing est plus cruel encore : la chute de 6,29 % intervient à l’approche de la sortie d’Elden Ring: Nightreign, extension très attendue du RPG acclamé. « Les investisseurs redoutent un report ou une hausse du prix de vente pour compenser les tarifs », explique une source proche du studio.

Capcom, Sega et Konami : un secteur entier touché

L’onde de choc ne s’arrête pas là. Capcom (-5,54 %), portée par le succès de Monster Hunter Wilds, et Sega (-6,26 %), qui mise sur Metaphor: ReFantazio, voient leurs projets éclipsés par la crise. Seul Konami limite la casse (-2,69 %), grâce aux revenus solides générés par Metal Gear Solid Delta: Snake Eater et le remake de Silent Hill 2.

Usines asiatiques et incertitudes économiques : la racine du problème

Derrière ces chiffres se cache un enjeu plus lourd : les tarifs Trump ciblent directement les chaînes de production basées au Vietnam et au Cambodge, où nombre de consoles et accessoires sont assemblés. « Les coûts logistiques pourraient exploser, et les délais de livraison s’allonger », alerte un responsable d’usine sous couvert d’anonymat. Une menace pour des entreprises déjà confrontées à des marges serrées sur le hardware.

Quel avenir pour les joueurs ?

Si les bourses fluctuent, les conséquences pour les consommateurs restent floues. Une hausse des prix des consoles et jeux semble probable, tout comme des retards pour les sorties physiques. « Les éditeurs pourraient privilégier le numérique pour contourner les taxes sur les cartouches », avance une analyste financière.

En attendant, l’industrie retient son souffle. Entre les espoirs placés dans la Switch 2 et les chefs-d’œuvre à venir comme Elden Ring: Nightreign, les géants japonais devront redoubler de créativité… et de prudence. Car dans ce jeu économique à haut risque, même un game over temporaire peut laisser des séquelles durables.