Ubisoft lance officiellement XDefiant

Ubisoft a annoncé officiellement aujourd’hui le lancement de XDefiant. Un jeu de tir en arène à la première personne développé notamment par Ubisoft San Francisco ainsi que d’autres studios. À noter que le jeu est gratuit est disponible sur plusieurs plateformes à savoir sur PlayStation 5, sur Xbox Series X|S ou encore sur PC.

Ubisoft annonce le lancement du très attendu XDefiant, un jeu de tir à la première personne en arène et gratuit, développé par Ubisoft San Francisco*, qui met en scène des factions inspirées de certaines des franchises les plus appréciées d’Ubisoft. Les joueurs peuvent télécharger et jouer gratuitement à XDefiant depuis leur PC via Ubisoft Connect, PlayStation 5 or Xbox Series X|S depuis le site playxdefiant.com/download_pco.

Après une série de bêtas et de tests ouverts, tout le monde peut désormais profiter des contenus de XDefiant incluant :

14 cartes inspirées d’autres titres Ubisoft

5 factions inspirées des franchises Ubisoft (une faction à obtenir ou à acheter)

24 armes

44 accessoires

5 dispositifs

Les joueurs vont pouvoir intégrer l’une des 5 factions inspirées de plusieurs franchises d’Ubisoft : les Nettoyeurs (The Division), la Libertad (Far Cry 6), l’Echelon (Splinter Cell), la DedSec (Watch Dogs2) et les Phantoms (Ghost Recon Phantoms). Chaque faction comprend trois personnages mais seul l’un d’entre eux est jouable. Les autres personnages pourront être débloqués en complétant des missions.

Les joueurs peuvent s’affronter dans des matchs parmi 2 modes de jeu : Arène et Linéaire.

3 styles d’arènes sont disponibles :

Dans Domination, les équipes s’affrontent pour contrôler trois zones fixes.

Dans Occupation, les équipent s’affrontent pour contrôler une zone mouvante.

Dans HotShot, les joueurs s’affrontent pour obtenir le plus de KO. Les points sont seulement

accordés ou refusés lorsque les joueurs collectent des tags d’ennemis ou d’alliés éliminés. De plus, le joueur détenant le plus de tags avant le HotShot reçoit des bonus de vitesse, mais est marqué sur la carte et vu par tous.

Deux matchs linéaires sont disponibles, plaçant les joueurs dans des rôles d’assaillants ou de défenseurs.

Contrôle de Zone, par exemple, permet aux assaillants de sécuriser cinq zones dans une progression sur la carte, tandis que les défenseurs se battent pour les arrêter.

Dans Escorte, les assaillants doivent emmener un paquet jusqu’à sa destination, tandis que les défenseurs tentent d’empêcher leur progression.

Suite à cette pré-saison, XDefiant proposera du contenu saisonnier, une nouvelle faction, trois nouvelles cartes, trois nouvelles armes et bien plus encore à chaque nouvelle saison.

Plus d’informations sur XDefiant ou sur les prochaines mises à jour du jeu sont disponibles ici : www.playxdefiant.com.

Ubisoft Canada