Ubisoft libère son outil pour le daltonisme pour d’autres studios

Entre fermetures de studios et polémiques (injustifiées?), Ubisoft choisit de marquer un point en faveur de l’accessibilité. La société française a annoncé ce lundi 21 avril 2025 la mise à disposition gratuite de Chroma, son outil dédié aux joueurs daltoniens, à l’ensemble de l’industrie. Une décision saluée, qui contraste avec ses récents déboires.

Développé depuis 2021 par une équipe d’assurance qualité basée en Inde, Chroma permet aux développeurs de simuler, en temps réel, la perception des couleurs d’un joueur atteint de daltonisme. Contrairement aux méthodes traditionnelles, souvent limitées à des captures d’écran fixes, l’outil applique un filtre dynamique sans altérer les performances graphiques. Assassin’s Creed Shadows et Star Wars Outlaws ont déjà bénéficié de cette technologie, offrant une expérience ajustée à près de 8 % des joueurs masculins concernés par ce trouble (0,5 % chez les femmes).

« L’accessibilité est un voyage, pas une course », insiste David Tisserand, directeur de l’accessibilité chez Ubisoft. Collaborant avec des experts et des joueurs daltoniens, le studio a peaufiné Chroma pendant des années pour éliminer les retards d’affichage et les artefacts visuels. Aujourd’hui, l’outil est téléchargeable librement sur GitHub, invitant tous les studios à l’utiliser… et à l’améliorer.

Si cette initiative ne résout pas tous les défis d’inclusivité, elle comble un manque critique. En partageant Chroma, Ubisoft espère inspirer un mouvement plus large, transformant une innovation interne en norme sectorielle. Un geste qui rappelle, malgré les récentes turbulences, que le jeu vidéo peut aussi être un terrain de progrès social.