Un ancien de BioWare dénonce l’incompréhension d’EA face aux RPG « geeks »

Les relations entre créativité et business trouvent un écho particulier chez BioWare. Mark Darrah, vétéran du studio canadien, explique pourquoi certains dirigeants d‘Electronic Arts peinent à saisir le potentiel commercial des jeux comme Dragon Age: Origins.

Vingt-quatre ans d’expérience pour un constat amer

Arrivé chez BioWare en 1997, deux ans après sa création, Darrah a gravi tous les échelons jusqu’au poste de producteur exécutif après le rachat par EA en 2007. Son départ en 2020, aux côtés de Casey Hudson, coïncide avec le début du développement de The Veilguard.

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube MrMattyPlays, l’ancien dirigeant pointe du doigt un problème récurrent : l’incompréhension des executives d’EA face aux productions « très geeks » du studio.

« Historiquement, il a été difficile pour les gens de l’entreprise, issus de la branche sportive, de regarder un jeu comme Dragon Age: Origins, super geek, pas très séduisant visuellement et de se dire ‘Oh, ça peut être populaire’ », confie Darrah.

Cette différence de perception expliquerait selon lui pourquoi Dragon Age peine à établir une identité cohérente. Contrairement à Mass Effect, que les dirigeants comprennent mieux, la franchise médiévale-fantastique souffre de cette méconnaissance du marché RPG.

L’évolution forcée de la licence

Cette pression commerciale transparaît dans l’évolution de la série. Du CRPG sombre qu’était Origins, Dragon Age s’est muée en ARPG plus accessible avec The Veilguard, en passant par la structure de jeu-service d’Inquisition. Une transformation qui, malgré le succès critique et commercial d’Inquisition (12 millions d’exemplaires vendus), divise profondément les fans.

Darrah souligne un paradoxe : Origins a créé un univers riche avec « beaucoup de fils narratifs » abandonnés par la suite, contraignant les développeurs à naviguer entre héritage créatif et exigences marketing.