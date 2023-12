Un cadeau gratuit sur World of Warcraft

Pour une période limitée, les abonnés à Prime Gaming ont la chance de recevoir un cadeau exclusif dédié à World of Warcraft : Dragonflight, comprenant une récompense rarissime provenant de la boutique en ligne du MMORPG de Blizzard Entertainment.

Chaque mois, Blizzard Entertainment et Amazon collaborent pour offrir aux joueurs de World of Warcraft une opportunité exclusive. Du 26 décembre 2023 au 30 janvier 2024, les abonnés à Prime Gaming peuvent obtenir un tout nouveau bundle dédié à WoW, le MMORPG emblématique de Blizzard Entertainment, sans coût supplémentaire, à condition d’avoir un abonnement actif à Prime Gaming.

Le retour du Palefroi des vents sur Prime Gaming

En reliant votre compte Prime Gaming à votre compte Battle.net, vous pouvez accéder gratuitement à ce pack, qui comprend une monture particulièrement prisée : le Palefroi des vents. À l’origine, cette monture était uniquement disponible dans la Boutique Battle.net moyennant une somme d’argent réel, mais elle a été retirée en janvier 2019.

Le Palefroi des vents a refait surface en décembre 2022 lors d’une promotion sur Twitch, où les spectateurs pouvaient l’obtenir en regardant au moins 8 heures de diffusion de n’importe quel streamer jouant à World of Warcraft. Après cette brève réapparition, la monture est à nouveau disponible, cette fois-ci via Prime Gaming, pour une durée limitée.

Caractéristiques du Palefroi des vents

Le Palefroi des vents est une monture volante qui s’adapte à la compétence de monte de votre personnage dans World of Warcraft. Il peut courir au sol, augmentant votre vitesse de course de 60% à 100%, ou vous permettre de voler à des vitesses variables allant de 150% à 280% ou 310%. Il est exclusif à la version moderne de World of Warcraft et n’est pas accessible aux joueurs de WoW Classic.

Comment obtenir le Palefroi des vents

La démarche est des plus simples : il vous suffit de vous rendre sur la page spécialement dédiée à cette offre et de lier vos comptes Battle.net et Amazon. Une fois l’offre réclamée, il vous suffira de démarrer l’application Blizzard sur votre PC et d’accéder à votre bibliothèque. Vous pourrez alors télécharger ce charmant cadeau sans aucun tracas. Profitez en avant la date limite pour enrichir votre expérience dans l’univers de World of Warcraft !